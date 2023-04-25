علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: هاتف Pixel 8 Pro قد يضم أكبر مستشعر ISOCELL من سامسونج

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لا تزال مجموعة Google Pixel 8 على بعد شهرين من إطلاقها، ولكن وفقًا لمعلومات جديدة تم تسريبها، قد يحصل هاتف 8 Pro على ترقية كبيرة للكاميرا الرئيسية.

يقول التقرير إن هاتف Pixel 8 Pro سيستخدم أكبر مستشعر ISOCELL GN2 من سامسونج، والذي يبلغ حجمه 1/1.12 بوصة وتبلع دقته 50 ميجابكسل و 12.5 ميجابكسل بعد التجميع. وهذا يجعل حجم البكسل الفعال 2.8 ميكرومتر.

تعتبر هذه ترقية كبيرة مقارنة بجهاز Pixel 7 Pro من العام الماضي والذي كان يضم مستشعر 50 ميجابكسل بحجم 1/1.31 بوصة.

يبدو أن العديد من الهواتف الرئيسية تتجه نحو أجهزة استشعار بحجم 1 بوصة، لذلك سيكون من المنطقي تمامًا أن تقوم جوجل بترقية حجم المستشعر على هاتفها الرائد أيضًا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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