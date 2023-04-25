تكنولوجيا: هاتف Pixel 8 Pro قد يضم أكبر مستشعر ISOCELL من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لا تزال مجموعة Google Pixel 8 على بعد شهرين من إطلاقها، ولكن وفقًا لمعلومات جديدة تم تسريبها، قد يحصل هاتف 8 Pro على ترقية كبيرة للكاميرا الرئيسية.

يقول التقرير إن هاتف Pixel 8 Pro سيستخدم أكبر مستشعر ISOCELL GN2 من سامسونج، والذي يبلغ حجمه 1/1.12 بوصة وتبلع دقته 50 ميجابكسل و 12.5 ميجابكسل بعد التجميع. وهذا يجعل حجم البكسل الفعال 2.8 ميكرومتر.

تعتبر هذه ترقية كبيرة مقارنة بجهاز Pixel 7 Pro من العام الماضي والذي كان يضم مستشعر 50 ميجابكسل بحجم 1/1.31 بوصة.

يبدو أن العديد من الهواتف الرئيسية تتجه نحو أجهزة استشعار بحجم 1 بوصة، لذلك سيكون من المنطقي تمامًا أن تقوم جوجل بترقية حجم المستشعر على هاتفها الرائد أيضًا.

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