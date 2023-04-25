تكنولوجيا: الإعلان عن أجهزة Lenovo Xiaoxin للعام 2023 في السوق الصيني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو عن إصدارت الشركة الجديدة من أجهزة Lenovo Xiaoxin للعام 2023 التي تتوفر بحجم 14 و16 إنش وتتميز بتصميم خفيف بمعالج Intel i5-13500H.

جهاز Lenovo Xiaoxin 14

يتميز جهاز Xiaoxin 14 بسماكة 16.9مم، ووزن 1.46 كجم، كما تدعم الشاشة جودة عرض Full HD، ونسبة سطوع 300 nit، أيضاً تتميز الشاشة بأبعاد 16:10، وتشغل نسبة 91% من هيكل الجهاز.

أيضاً يضم الجهاز webcam بدقة 1080 بيكسل، كما يأتي بالجيل 13 من معالجات إنتل i5-13500H، مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة PCIe 4.0 SSD.

ويضم Xiaoxin 14 فتحة لقارئ بطاقة ذاكرة microSD، كما يأتي بمنفذ USB C، ومنفذ USB A، ومدخل 3.5مم للسماعات، أيضاً يتميز الجهاز بقوة إستهلاك طافة 38W.

جهاز Xiaoxin 16

يتميز Lenovo Xiaoxin 16 بسماكة 16.9مم، ووزن 1.89 كجم، وأبعاد 16:10، ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل.

ويدعم الجهاز قدرة إستهلاك طاقة 40W، ويضم الجيل 13 من معالجات إنتل، ويأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة SSD.

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