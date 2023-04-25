تكنولوجيا: سامسونج تعقد حدث في يوليو للإعلان عن Galaxy Z Fold5 وFlip5 وساعة Watch6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التوقعات إلى خطط العملاق الكوري لعقد حدث في شهر يوليو لكشف النقاب عن هواتف Galaxy Z Fold5 وFlip5 وساعة Watch6 إلى جانب سلسلة أجهزة Tab S9 اللوحية.

أكد مصدر جديد للتسريبات على أن سامسونج تستعد لإطلاق حدث Unpacked جديد في الأسبوع الأخير من شهر يوليو لإطلاق إصدارات الشركة الجديدة.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن سامسونج تخطط لعقد حدث لإطلاق هاتفي Galaxy Z Fold5 وFlip5 في شهر أغسطس، وهو الموعد السنوي لعقد حدث Unpacked الثاني.

وتشير التسريبات الجديدة إلى أن سامسونج تعقد الحدث المرتقب هذا العام في وقت أقرب من المتوقع، على أن تكشف خلال هذا الحدث عن هواتف Galaxy Z Fold5 و Z Flip5، مع سلسلة ساعات Galaxy Watch6 الذكية وأيضاً سلسلة أجهزة Galaxy Tab S9 اللوحية.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق الحدث في الفترة ما بين 25 إلى 27 من شهر يوليو، كما تشير التسريبات إلى أن سامسونج تخطط للكشف عن هذه الإصدارات قريباً لمواكبة المنافسة المتزايدة في سوق الهواتف القابلة للطي والتي تشمل هواتف Find N2 Flip وPixel Fold.

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