شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "نتفليكس" تعتزم استثمار 2.5 مليار دولار في محتوى كوري جنوبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة نتفليكس أنها تعتزم استثمار 2.5 مليار دولار في كوريا الجنوبية خلال السنوات الأربعة المقبلة لإنتاج سلاسل تلفزيونية وأفلام وعروض ارتجالية كورية، وهي خطوة سترفع المبلغ الذي استثمرته الشركة في السوق منذ 2016 إلى مثليه حسبما نقلت CNBC.

وجاء إعلان شركة خدمات البث الأميركية بعد اجتماع بين الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول والرئيس التنفيذي المشارك لـNetflix تيد ساراندوس.

ورحب الرئيس يون بالاستثمار بوصفه "فرصة كبيرة" لكل من قطاع صناعة المحتوى في كوريا الجنوبية و Netflix ، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لزيادة صادراتها الثقافية وتعزيز قوتها الناعمة.

وارتفعت أسهم شركات الإنتاج والترفيه الكورية الجنوبية مع ارتفاع أسهم شوبوكس وستوديو دراجون 8.75% و2.26% على الترتيب.

وشهدت صناعة الترفيه الكورية الجنوبية طفرة في السنوات القليلة الماضية فيما يعرف باسم "الموجة الكورية"، حيث تصدرت صناعة الموسيقى تلك الطفرة بقيادة فرق البوب مثل BTS و Black Pink.

وقال ساراندوس في بيان "تمكنا من اتخاذ هذا القرار لأن لدينا ثقة كبيرة في أن صناعة الإبداع الكورية ستواصل قص قصص عظيمة"، مشيراً إلى أعمال من إنتاج مبدعين كوريين جنوبيين بثتها شركته وحققت نجاحاً عالمياً مثل "لعبة الحبار" و "المجد" و "فيزيكال:100".

ولا يزال مسلسل "لعبة الحبار" الذي صدر عام 2021 هو الأكثر مشاهدة في تاريخ Netflix بعدما حقق 1.65 مليار ساعة من البث في أول 28 يوماً.