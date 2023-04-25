شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خسوف "شبه كلّى" للقمر يظهر لسكان الأرض الشهر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن سكان روسيا وعدة مناطق في العالم سيشهدون خسوفا للقمر في الأسبوع الأول من مايو القادم، وفقا لتقرير RT .

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز أن يوم الجمعة 5 مايو 2023 سيشهد سكان بعض مناطق الكرة الأرضية خسوفا شبه كلّي للقمر سيستمر من الساعة 18:14 إلى الساعة 22:31 بتوقيت موسكو".

وأضاف البيان "سيستمر الخسوف 4 ساعات و17 دقيقة، وفي تمام الساعة 20:23 بتوقيت موسكو من اليوم المذكور سيختفي القمر بمعظمه تقريبا في ظل الأرض، وحافة قرصه الشمالي ستكون مرئية بالعين المجرة في حال كون الطقس صافيا".

وبالإضافة إلى سكان روسيا سيتمكن سكان القارة القطبية الجنوبية، ومعظم سكان آسيا وجنوب شرق أوروبا، وأستراليا، وإفريقيا، ومناطق المحيطين الأطلسي والهندي من مشاهدة ظاهرة خسوف القمر في الخامس من مايو القادم.

وتبعا للبيان فإن سكان العاصمة الروسية موسكو سيكون صعبا عليهم بعض الشيء مراقبة لحظة الخسوف الأقصى في ذلك اليوم كون قرص القمر سيظهر منخفضا فوق الأفق الجنوبي الشرقي بعد الساعة 20:00 بتوقيت موسكو وقد تحجبه المباني أو الأشجار، لذا يفضل أن تتم مراقبة الظاهرة من الأماكن المرتفعة أو المكشوفة.