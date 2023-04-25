شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فطريات تساعد العلماء على مكافحة النفايات البلاستيكية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما يقرب من ثلث نفايات البلاستيك في العالم عبارة عن مادة البولي بروبيلين وهي مادة بلاستيكية متينة تستخدم في صنع أغطية الزجاجات وحاويات الطعام التي يمكن تحللها على مدى مئات الأعوام، وفقا لما ذكره تقرير RT .

وقال التقرير ، تمكّن العلماء من جامعة "سيدني" في الآونة الأخيرة من تكسير مادة البولي بروبيلين تماما في 140 يوما فقط، وذلك باستخدام سلالتيْن من الفطريات المجهرية التي تعيش في التربة، وقد أكل نوعا Aspergillus terreus Engyodontium من الفطريات المواد البلاستيكية في أثناء التجارب المختبرية.

وتم نشر مقال بهذا الشأن في مجلة Materials Degradation العلمية.

وتم حتى الآن اكتشاف أكثر من 400 كائن من الكائنات الحية الدقيقة التي تحلّل المواد البلاستيكية بشكل طبيعي، أما الفطريات فقد لفتت اهتمام العلماء لكثرة استخداماتها ومزيجها القوي من الإنزيمات.

وعلى المستوى الكيميائى الأساسي فإن البلاستيك عبارة عن سلسلة من ذرات الكربون ذات السلاسل الجانبية المختلفة التي تعطي كل نوع من المواد البلاستيكية خصائصه المميزة، وهناك العديد من الأنواع المختلفة من البلاستيك التي إذا قمتَ بخلطها معا، من المستحيل تقريبا إعادة تدويرها، ويتم حرق غالبية النفايات البلاستيكية أو رميها في مكب النفايات.

وتُحلل الفطريات البلاستيك إلى جزيئات أبسط يمكن بعد ذلك امتصاصها أو إخراجها وتتطلب الطريقة معالجة مسبقة للمادة باستخدام الأشعة فوق البنفسجية أو الحرارة أو الكاشف الكيميائي.

والخطوة التالية التي سيتخذها الباحثون هي تطوير نوع من التكنولوجيا يمكن تطبيقه على نطاق صناعى.