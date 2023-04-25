شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يتم استخدام بيانات إعلانات وسائل التواصل لقياس سلوك شراء مكيفات الهواء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم بحث جديد لمحة أولية عما يدفع الناس ويحفزهم على شراء مكيفات الهواء في جميع أنحاء العالم، من خلال بيانات الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال باحثون من جامعة رادبود الهولندية، إن البيانات مهمة لفهم أماكن بيع مكيفات الهواء على مستوى العالم للحد من تأثيرها على شبكات الطاقة والمناخ.

وقالت سيبل إيكر، الأستاذة المساعدة في ديناميكيات النظام في الجامعة، إن البيانات التي نظروا إليها أظهرت أن الذكور على مستوى العالم أو متوسطي العمر أو المتعلمين تعليماً عالياً أو المتزوجين أو المتعايشين، وكذلك آباء الأطفال الصغار، يميلون للتعبير عن المزيد من الاهتمام عبر الإنترنت فى وحدات التكييف.

وتظهر مناطق مثل البلقان والشرق الأوسط، وهي مناطق معرضة بشكل متزايد لارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر، أعلى اهتمام عبر الإنترنت بالتكييف.

وفي تلك البلدان تُظهر المجموعات السكانية التي عُرف عن ترددها في تبني AC ، مثل كبار السن، اهتمامًا كبيرًا نسبيًا عبر الإنترنت بالتكييف، ما يشير إلى أن موقفهم قد يتغير، وقد نشهد اعتمادًا أكبر عليها.

وقال إيكر "وحدات التكييف في تلك المناطق أكثر مما كان لدينا في الماضي".

وأضاف إيكر "تخبرنا هذه البيانات عن أنواع الأشخاص الذين يتم عرض إعلانات لهم تتعلق بشراء أجهزة تكييف ، وعدد الأشخاص الذين قرروا بالفعل تثبيت وحدة واحدة أو أكثر. لقد نظرنا في البيانات المتعلقة بالعمر وحالة العلاقة والأبوة للحصول على فكرة عن أنواع من المرجح أو أقل احتمالية شراء مكيفات هواء."

قال إيكر إنه على الرغم من دقة مصادر البيانات التقليدية مثل المسوح الأسرية، إلا أنها مكلفة وتعتمد على السياق، على سبيل المثال، تقتصر على عدد قليل من البلدان.

باستخدام بيانات وسائل التواصل الاجتماعي ، قال إنهم تمكنوا من استكمال مصادر البيانات التقليدية في تحسين فهمهم لمدى ودوافع اعتماد تكييف الهواء على المستوى العالمي.

قال إيكر: "يوفر هذا بيانات قيمة للباحثين والمنظمات الأخرى في جميع أنحاء العالم، لفهم كيف يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة اعتماد وحدات التكييف في مناطق جديدة وبين مجموعات مختلفة من الناس".

وحدات تكييف الهواء التي يفضلها الكثير من الناس على مستوى العالم كعنصر أساسي للتعايش مع تغير المناخ، متعطشون للطاقة ومن المرجح أن تزيد من استهلاك الطاقة في المناطق التي يتم استخدامها فيها كثيرًا.

أوضح إيكر"لدينا بعض البيانات حول عدد الأسر التي تمتلك وحدة تكييف في الدول الغربية ط، وأنواع الأشخاص الذين يشترونها، لكننا لا نعرف أن لدينا رؤية جيدة لما يحدث في جميع أنحاء العالم في مناطق مثل آسيا وأفريقيا."

" نظرًا لأن الافتقار إلى هذه الوحدات يعني ضعفًا شديدًا في درجات الحرارة، وبما أن هذه الوحدات غالبًا ما تزيد انبعاثات الكربون وتؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة في مناطق معينة، وعلى هذا النحو قررنا النظر في البيانات من وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة ما إذا كان التي توفر بعض المؤشرات على مستويات الاهتمام والشراء في تلك المناطق ".