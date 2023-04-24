شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محركا بحث "مايكروسوفت بينج" و "You" يهددان هيمنة جوجل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن هيمنة محرك بحث جوجل قد تتأثر خاصة بعد طرح مميزات ذكاء اصناعي جديدة في محرك بحث "مايكروسوفت بينج" وشركة محرك البحث الناشئة "يو دوت كوم"، حيث يبحث المستخدمون عن خيارات بحث أكثر كفاءة.

ووفقًا لريتشارد سوتشر ، خبير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والرئيس التنفيذي لشركة محرك البحث "You" ، فإن بدائل بحث جوجل تقدم الآن للمستخدمين تجربة بحث أكثر تخصيصًا ، وفقًا لتقارير ZDNet، ونقل عن سوتشر قوله: "المحتوى المنخفض الجودة الذي يحركه تحسين محركات البحث أدى إلى إضعاف قيمة نتائج البحث. وقد أدى ذلك إلى تغذية طلب المستهلكين للحصول على تجارب بحث أفضل".

وأصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT من OpenAI ونماذج اللغات الكبيرة تتحدى الآن بحث جوجل بشكل لم يسبق له مثيل، وفقًا لسوتشر ، يكمن المفتاح في الابتكار والتحكم في المستخدم والشراكات الإستراتيجية،وأضاف: "تحتاج جوجل إلى المساعدة للتكيف مع النماذج الجديدة ، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي ، نظرًا لنموذج أعمالها الحالي وهيمنتها الراسخة على السوق".

ونظرًا لأن Microsoft تتولى زمام المبادرة في Bing Search و ChatGPT المدعومين بالذكاء الاصطناعي ، من المقرر أن تطلق جوجل محرك بحث جديدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي الشهر المقبل ، مع المزيد من الميزات القادمة هذا الخريف، وستتوفر الميزات الجديدة حصريًا في الولايات المتحدة ، وسيتم إصدارها مبدئيًا إلى مليون مستخدم بحد أقصى ، وفقًا للتقارير.

حيث أن خطط الشركة هي جزء من الجهود المبذولة لمواجهة التهديد الذي يمثله برنامج Bing chatbot من Microsoft و ChatGPT من OpenAI، ويقول تقرير في نيويورك: "أصبح المنافسون في مجال الذكاء الاصطناعي مثل Bing الجديد أكثر التهديدات خطورة على أعمال البحث في جوجل منذ 25 عامًا ، واستجابة لذلك ، تتسابق جوجل لبناء محرك بحث جديد تمامًا مدعوم بالتكنولوجيا" مرات.