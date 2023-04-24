تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات وتصميم هاتف OnePlus Nord N30 5G 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة وان بلس للإعلان قريباً عن إصدار جديد من سلسلة OnePlus Nord في سوق الولايات المتحدة، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تصميم ومواصفات هاتف OnePlus Nord N30 5G 2023.

ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت من منصة جوجل بلاي أن هاتف Nord N30 5G 2023 بمواصفات تحاكي Nord CE 3 Lite، حيث يضم الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

ومن المقرر أن يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 695، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro.

أيضاً يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يرتكز الهاتف على نظام تشغيل Android 13، وتدعم شاشة Nord N30 5G 2023 جودة عرض Full HD+.

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