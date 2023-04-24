شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك حماية أسرارك من التجسس علي واتساب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبلغ عدد مستخدمي واتسآب في العالم أكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهرياً ويتم إرسال أكثر من 100 مليار رسالة يوميًا عبره حيث يعد تطبيق التراسل الفوري الأكثر شعبية.

و يتيح تطبيق واتساب الدردشة مع الآخرين بالصوت والصورة وتبادل النصوص والصور ومقاطع الفيديو معهم.

ووفقا لما نقلته البيان الإماراتية، هناك مخاطر للإهمال واستخدام التطبيق دون حذر، إذ يمكن لغيرك الاطلاع على كل ما تتبادله مع الآخرين. فكيف يمكن تفادي ذلك؟

ووفق موقع DW يمكن بخطوات بسيطة أن تحمي بياناتك ودردشاتك على تطبيق واتساب من فضول وتجسس الآخرين عليك.

يفضل البعض استخدام تطبيق واتساب عبر الكمبيوتر من خلال موقع "WhatsApp Web" نظرا لسهولة استخدام لوحة المفاتيح وعدم الرغبة في اللجوء إلى الهاتف دائما. لكن هذا ينطوي على بعض المخاطر، إذا يمكن للغير أن يطلع على كل الدردشات التي أجريتها عبر واتساب.

في البداية من أجل تسجيل الدخول إلى تطبيق واتساب عبر الكمبيوتر، تحتاج لهاتفك الذي تستخدمه عليه التطبيق والدخول عبر المتصفح إلى موقع واتساب الذي يطلب منك مسح رمز QR-Code الذي يظهر على الشاشة من خلال كاميرا الهاتف، وبذلك تسمح للتطبيق بالوصول إلى الكاميرا لتفعيل رمز QR وبعد تسجيل الدخول إلى التطبيق تظهر كل الدردشات على شاشة الكمبيوتر.

وهذا يعني أن كل من يصل إلى هاتفك وهو مفتوح يمكنه الدخول إلى حسابك على واتسآب عبر الكمبيوتر من خلال مسح رمز QR وبالتالي الاطلاع على كل دردشاتك، ولا تستغرق العملية سوى دقائق قليلة جدا تكون خلالها بعيدا عن هاتفك، حسب موقع "تك بوك Tecbook" الألماني التقني. لذلك من المهم ألا تترك هاتفك غير مقفل في متناول الآخرين، وأن تسجل الخروج من التطبيق على الكمبيوتر بعد الانتهاء من استخدامه.

من خلال عدة خطوات بسيطة تحمي نفسك ودردشاتك من فضول وتجسس الآخرين عليك، وأول وأهم خطوة في هذا المجال هي تسجيل الخروج من التطبيق بعد الانتهاء من استخدامه عبرWhatsApp Web سواء على الكمبيوتر العادي أو اللابتوب أو اللوحي، ولا تبقي تطبيق واتساب مفتوحا سوى على هاتفك.

وبالذهاب إلى قائمة إعدادات التطبيق على الهاتف يمكنك أن تعرف متصفحات الانترنت التي سجلت الدخول منها إلى التطبيق عبر موقع WhatsApp Web وتاريخ الدخول أيضا، ومن هناك أيضا يمكنك تسجيل الخروج من التطبيق من كل الأجهزة الأخرى التي استخدمتها.

كما يمكنك تسجيل الخروج من تطبيق واتساب على الكمبيوتر WhatsApp Web من خلال المتصفح مباشرة، حسب موقع "تك بوك". بالإضافة إلى ذلك استخدم دائما كلمة سر لفتح هاتفك، ولا تجعل فتحه واستخدامه ممكنا بدون إدخال كلمة السر.

ومن المهم أيضا أن تفكر مليا قبل ترك هاتفك وأسرارك وخصوصياتك بين يدي غيرك حتى من تثق بهم تماما، ففي النهاية السر يبقى سرا.