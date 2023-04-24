تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف vivo Y78 Plus بمعالج Snapdragon 695

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo بشكل رسمي عن هاتف vivo Y78 Plus الذي يأتي بمعالج Snapdragon 695، ويدعم معدل تحديث 120Hz، كما ينطلق بسعر 230 دولار.

يتميز vivo Y78 Plus بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وأبعاد 20:9، مع ألوان DCI-P3 بنسبة 100%، و NTSC بنسبة 105%، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 1300 nit.

أيضاً تتميز الشاشة بتصميم منحني، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، وتأتي الكاميرة الأمامية في ثقب يتوسط الشاشة بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8 مع دعم التثبيت البصري، وتسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

كما يدعم vivo Y78 Plus رقاقة معالج Snapdragon 695، ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في سعة UFS 2.2.

أيضاً ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44W، ويأتي الهاتف بمنفذ USB C، ويدعم تقنية البلوتوث 5.1، كما يدعم aptX HD/Adaptive، وLDAC، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13 وواجهة OriginOS 3، كما يدعم ذاكرة إفتراضية 8 جيجا بايت رام.

ومن المقرر أن يتوفر Y78 Plus بألوان الأسود، والأزرق، وأيضاً اللون الأصفر، بسعر يبدأ من 230 دولار أو 210 يورو.

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