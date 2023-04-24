شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثورة فى الأمن السيبراني لمنع الهجمات الإلكترونية بنموذج تم تطويره من Microsoft والان مع تفاصيل الخبر
في مشروع مشترك تم تطويره من قبل ARM وجامعة كامبريدج المشهورة عالميًا بنسبها في علوم الكمبيوتر ، تم استخدام معالج النموذج الأولي في تجارب من قبل شركات مختلفة لمدة ستة أشهر كجزء من برنامج الوصول إلى التكنولوجيا، بإذن من Digital Catapult بدعم من جامعة كامبريدج وأرم.
ونتيجة لهذا البرنامج، جمعت 27 شركة من الشركات المشاركة المقر الرئيسي لشركة Digital Catapult's London لإثبات النتائج التي توصلوا إليها، وقد أعجب الكثيرون بقدرة النموذج الأولي على الدفاع ضد الهجمات الإلكترونية المتعلقة بالذاكرة.
ويمكن أن تسمح هجمات الذاكرة السيئة التي يمكن أن تفسد ذاكرة الكمبيوتر، مثل هجمات تجاوز سعة المخزن المؤقت للجهات الفاعلة في التهديد بتنفيذ هجمات DDoS والاستيلاء عن بُعد عبر البرامج الضارة ، والتي يمكن أن تؤدي بعد ذلك إلى هجمات برامج الفدية أيضًا.
وكشفت الشركات أيضًا عن سهولة استخدام التكنولوجيا الجديدة، والحد الأدنى من التغييرات اللازمة للشفرة الحالية وفائدتها في اكتشاف الأخطاء الجديدة في برامجها وفي تبعياتها.