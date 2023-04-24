شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل مطالبة موظفى الحكومة الأيرلندية بإزالة تيك توك من أجهزة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تحليل شامل للمخاطر من قبل المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) ، طُلب من موظفي الإدارات والوكالات الحكومية فى أيرلندا إزالة TikTok من أجهزتهم المتعلقة بالعمل، حسبما ذكرت صحيفة The Irish Times.

وقال المركز، إن تقييمه "اعتمد بشكل كبير على تجارب" المفوضية الأوروبية، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والمنظمات الأخرى، بالإضافة إلى أنه يتماشى مع الإجراءات في الدول الأخرى، ونظرًا لحماية البيانات ومخاوف الخصوصية المتعلقة بعلاقة الشركة مع الحكومة الصينية، قامت عدد من الدول، لا سيما المملكة المتحدة وهولندا، بحظر استخدام تطبيق الشبكات الاجتماعية على أجهزة الكمبيوتر الحكومية.

ولم يعد استخدام التطبيق مسموحًا به بموجب الإرشادات الموضحة في سياسة الاستخدام المقبول لموظفي الدولة الأيرلندية ، وفقًا لصحيفة The Irish Times، ويوم الجمعة ، تلقت الإدارات الرئيسية ثم الموظفون رسالة تحدد التعليمات، والتي حصلت عليها صحيفة The Irish Times، وتم توجيههم لإزالة تطبيق الوسائط الاجتماعية المملوك للصين من أي أجهزة كانت تقوم بتشغيله بالفعل وإيقاف تثبيت البرنامج تمامًا.

وقال متحدث باسم إدارة الاتصالات، المسؤولة عن المركز الوطني للخدمة المدنية، إن التقييد يمتد إلى جميع الإدارات والوكالات والهيئات الحكومية الأخرى التي تقع ضمن اختصاصها، باستثناء "الحالات الاستثنائية التي توجد فيها حاجة تجارية"، حسب الأيرلندية تايمز.

وأضاف المتحدث، "تم إبلاغ هذه التوصية من خلال تقييم مفصل للمخاطر أجراه المركز الوطني للأمن الرياضي ، والمشاركة المكثفة مع أصحاب المصلحة المعنيين ، بما في ذلك لجنة حماية البيانات (DPC) والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء الأخرى."

وذكرت صحيفة الأيرلندية تايمز أن الوزارة تعتبرها مكملة للتدابير الأمنية الحالية بناءً على إطار معايير خط الأساس للأمن السيبراني لعام 2021 الذي يهدف إلى زيادة أمن ومرونة أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع العام.

ولم يفاجأ المحللون كثيرًا بالقرار لأنه تم تنفيذ حظر مماثل من قبل المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة ، وهما دولتان أعربتا عن مخاوف تتعلق بالخصوصية، وقال بريان هونان الرئيس التنفيذي لشركة BH Consulting المتخصصة في الأمن السيبراني وحماية البيانات. "الشاغل الرئيسي لديهم هو أن الحكومة الصينية قد تجبر TikTok على تسليم البيانات من قاعدة المستخدمين الخاصة بهم وإذا كان بعضهم موظفين حكوميين قد يمكّن الحكومة الصينية من القيام بالتجسس أو المراقبة على هؤلاء الأشخاص" ، مضيفًا ، "ليس من المفاجئ أن تكون الحكومة الأيرلندية قد ذهبت بنفس الطريقة."

وأشار أوسيان سميث ، وزير الدولة للحكومة الإلكترونية ، الشهر الماضي ، إلى أن المركز الوطني للخدمات الأمنية كان من المقرر أن يصدر توجيهات جديدة للحكومة حول سياسات الأجهزة المخصصة لموظفي الخدمة المدنية.

وقال: "هذا التوجيه لا يذكر أسماء شركات بعينها ؛ بل يصف كيفية قياس نوع المخاطر من أنواع مختلفة من التطبيقات ونوع الاحتياطات التي يجب اتخاذها في أي ظروف. ولا يشير بشكل خاص إلى أي تطبيقات أو شركات، وتعد جهات الاتصال والصور ومعلومات الموقع وتفاعلات المستخدم مع التطبيقات الأخرى من بين أنواع المعلومات التي يمكن الوصول إليها من خلال تطبيقات الوسائط الاجتماعية.

وأشار هونان إلى أنه يمكن العثور على وظائف متطابقة في تطبيقات الشبكات الاجتماعية الأخرى الموجودة في بلدان مختلفة، وفي إشارة إلى موظفي وكالة الدولة وغيرهم من المستخدمين الذين يحتمل أن يكونوا معرضين للخطر ، "إذا كنت ستحظر TikTok جيدًا ، فيجب علينا أيضًا حظر تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى."

ويعد الإجراء الذي تم اتخاذه يوم الجمعة علامة على تعميق الانزعاج من الصين والقضايا الأمنية ذات الصلة. أصدرت المفوضية الأوروبية توجيهًا للقوى العاملة لديها في فبراير 2017 يأمرهم بإلغاء تثبيت أي تطبيقات مرتبطة بالعمولة على الفور من جميع الأجهزة الشخصية والمتعلقة بالعمل.

وقد تمت جدولة إزالة تطبيقات مثل Skype for Business والبريد الإلكتروني الداخلي للهيئة من الأجهزة التي تستمر في استخدام TikTok ، والتي تتحكم فيها ByteDance ومقرها بكين ، بدءًا من منتصف شهر مارس.

ردت TikTok على قرار اللجنة بالقول إنها "محبطة من القرار ، الذي نعتقد أنه مضلل ويستند إلى مفاهيم خاطئة أساسية" ، حسبما ذكرت صحيفة The Irish Times.