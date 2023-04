شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة "Keep in Chat" الجديدة بتطبيق واتس آب وكيف تعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تطبيق المراسلة الفورية واتس آب ميزة Keep in Chat على نظامه الأساسي، وتأتي الميزة كامتداد للرسائل المختفية الموجودة بالفعل، وهي فى الأساس عكس الرسائل المختفية، وفيما يلى نعرض معنى ميزة Keep in Chat ، وكيف تعمل وأكثر من ذلك.

معني ميزة واتس آب Keep in Chat

ميزة Keep in Chat هى في الواقع عكس الرسائل المختفية ولكنها جزء منها، وما يعنيه هذا هو تمكين Dissappearing Messages ، تختفي جميع الرسائل تلقائيًا بمجرد وصولها إلى المخطط الزمني المحدد، ولكن ماذا لو كنت تريد الاحتفاظ ببعض الدردشات والتسجيلات الصوتية، وما إلى ذلك للرجوع إليها في المستقبل، فعلى سبيل المثال أرسل إليك شخص ما موقعًا ولا تريد أن يختفى مع بقية الرسائل، هنا يأتى دور Keep in Chat.

وتهدف الميزة إلى تزويد المستخدمين بخيار منع رسالة من الاختفاء، ويسمح هذا للمستخدمين بحفظ الرسائل المهمة التى يرغبون فى الاحتفاظ بها ومنعها من الاختفاء كجزء من الخط الزمني المتخلف.

كيف تعمل؟

وفقًا لمدونة واتس آب الرسمية ، يمكن للمستخدمين تحديد رسالة من أي دردشة واختيار الاحتفاظ بها، وبمجرد تمكين الميزة لمحادثة معينة ، تظل الرسائل في الدردشة على الرغم من تمكين خيار Disappearing Messages لهذه الدردشة المعينة.

وأيضًا، يتم إخطار المرسل عندما يحتفظ شخص ما برسالة وسيكون للمرسل القدرة على الاعتراض على القرار، حيث أن قرار المرسل بعدم القدرة على الاحتفاظ برسالة مرسلة من قبله ، سيكون القرار نهائيًا وستتم إزالة الرسالة من الدردشة بغض النظر عن حقيقة أن المتلقي يريد الاحتفاظ بها، في الأساس ، سيكون للمرسل القول الفصل في هذا الأمر.