تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن قدرة الشحن في هاتفي Galaxy Z Fold 5 وGalaxy Z Flip

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات التي تقدم مزيد من التفاصيل حول إصدارات سامسونج القادمة من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold 5 وGalaxy Z Flip، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن تقنية الشحن في كلا الإصدارين.

تعقد شركة سامسونج مؤتمرها القادم خلال شهر أغسطس لإطلاق جيل جديد من الهواتف القابلة للطي، ولقد كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من منصة 3C عن تفاصيل جديدة حول هذه الإصدارات.

أيضاً ظهر هاتف Galaxy Z Fold 5 في قاعدة بيانات 3C بنموذج رقم SM-9460، بينما رصد هاتف Galaxy Z Flip بنموذج رقم SM-7310، كما تؤكد التسريبات على دعم كلا الإصدارين لتقنية الشحن السريع بقدرة 25W بنموذج رقم EP-TA800.

وتتوافق هذه القدرة في الشحن السريع مع القدرة المميزة للإصدارات السابقة من سامسونج، لذا لن تدعم سامسونج الجيل القادم بتحسينات في تقنية الشحن السريع.

من جانب أخر لم تكشف التسريبات عن سعة البطارية في Galaxy Z Flip 5، إلا أن التوقعات تؤكد على أن هذا الإصدار يأتي بقدرة بطارية أقل من المقدمة في Z Fold 5 القادم.

أيضاً من المتوقع أن يضم Z Fold 5 بطارية بسعة أكبر مقارنة بالبطارية التي تدعم إصدار الشركة السابق Galaxy Z Fold 4 الذي ضم بطارية ثنائية الخلايا بقدرة 4400 mAh.

يذكر أن سلسلة Galaxy S23 أطلقت هذا العام بنموذج مخصص من معالج كوالكوم ” Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy”، ولقد أكدت التسريبات التي جاءت حتى الآن على دعم Z Fold 5 وZ Flip 5 بنفس المعالج.

المصدر

اعلان





