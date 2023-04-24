تكنولوجيا: رصد فيديو جديد لجهاز Google Pixel Tablet في أسبوع ميلانو للتصميم 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - احتل جهاز Pixel Tablet القادم من جوجل عناوين الأخبار مؤخرًا مع تسريبات وشائعات تقدم لنا لمحات عن الجهاز القادم.

ويأتي آخر تسريب في شكل مقاطع فيديو تم التقاطها على ما يبدو في أسبوع ميلان للتصميم 2023، حيث كانت جوجل تعرض أحدث إبداعاتها. وتُظهر مقاطع الفيديو جهاز Pixel Tablet في مجموعة من الألوان، بما في ذلك لون مرجاني جديد.

في حين أنه من غير المؤكد ما إذا كانت الأجهزة المعروضة في الفيديو تمثل المنتج النهائي، فإن حقيقة أننا نرى خيارات ألوان متعددة تشير إلى أن Pixel Tablet على وشك الاكتمال.

لا تعرض مقاطع الفيديو مفتاح الخصوصية، مما قد يثير تساؤلات حول ميزات أمان الجهاز اللوحي. ومع ذلك، مع مرور ما يزيد قليلاً عن أسبوعين حتى انعقاد مؤتمر Google I/O 2023، يمكننا أن نتوقع معرفة المزيد حول ميزات ومواصفات الجهاز اللوحي.

وفقًا لتقارير سابقة، سيكون جهاز Pixel Tablet متاحًا بأربعة خيارات ألوان مختلفة، بما في ذلك اللون الأخضر والأبيض واثنين من الألوان التي لم تتم رؤيتها بعد.

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