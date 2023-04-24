تكنولوجيا: تسريب مواصفات هاتف Google Pixel Fold مع السعر وتفاصيل التوفر قبل إطلاقه في 10 مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يشاع انه سيتم إطلاق أول هاتف قابل للطي من جوجل في 10 مايو، على الرغم من أن جوجل لم تعلن رسميًا عن أي تفاصيل متعلقة بالجهاز. والآن، تم تداول الهاتف عبر الإنترنت، إذ كشف تسريب حديث من طرف Jon Prosser عن كل شيء تقريبًا عن هاتف Pixel Fold قبل إطلاقه.

ووفقًا لـ Prosser، سيأتي Google Pixel Fold بشاشة OLED بحجم 5.8 بوصة ودقة 2092 × 1080 بكسل، ونسبة أبعاد تبلغ 17.4:9، وكثافة بكسلات 408 بكسل لكل بوصة، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

من الداخل، سيحتوي الهاتف على شاشة OLED قابلة للطي بحجم 7.6 بوصة ودقة 2208 × 1840 بكسل، ونسبة أبعاد 6:5، وكثافة بكسلات 380 بكسل لكل بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى طبقة UTG (زجاج فائق النحافة).

يظهر أعلاه مقطع فيديو تم تسريبه لـ Pixel Fold تم نشره على تويتر. زمن المتوقع أن يتم تشغيل الهاتف القابل للطي بواسطة معالج Tensor G2 مع شريحة أمان Titan M2 وذاكرة عشوائية LPPDR5.

سيتم تجهيز Pixel Fold بكاميرا ثلاثية في الخلف مع كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر OIS، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 10.8 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10.8 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى 5 أضعاف.

سيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 9.5 ميجابكسل مثبتة بالشاشة الخارجية، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل على الشاشة الداخلية.

فيما يتعلق بعمر البطارية، من المتوقع أن يوفر Pixel Fold أكثر من 24 ساعة من الاستخدام بشحنة واحدة. ستكون أبعاد الجهاز 5.5 × 3.1 × 0.5 بوصة عند طيه، وسوف يزن حوالي 283 جرامًا.

من المتوقع أن يأتي Google Pixel Fold بإصدارين مختلفين؛ يقال إن إصدار 12 جيجابايت + 256 جيجابايت سيأتي بسعر 1799 دولارًا، في حين قد يكلف إصدار 12 جيجابايت + 512 جيجابايت 1919 دولارًا.

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