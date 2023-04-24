تكنولوجيا: Acer تكشف عن الإصدار الجديد لحاسبها المحمول Acer Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Acer عن أحدث حاسب محمول للألعاب لها، وهو Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition.

يحتوي هذا الجهاز على قوة مع معالجه الفعال وشاشته ثلاثية الأبعاد، مما يوفر للاعبين تجربة ألعاب غامرة لم يسبق لها مثيل.

يتم تشغيل Predator Helios 3D 15 بمعالج Intel Core i9-13900HX من الجيل الثالث عشر ووحدة معالجة الرسومات NVIDIA GeForce RTX 4080، مما يجعله مركزًا قويًا لعشاق الألعاب. كما أنه يتميز بسعة تصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة DDR5-5600 MHz السريعة، مما يسمح بتعدد المهام بسلاسة وأوقات تحميل سريعة.

يمكن للاعبين الذين يتطلعون إلى الحصول على الأداء الأمثل تمكين PredatorSense 4.0 مع خيار GPU المنفصل فقط. تتميز الفتحات الخلفية للكمبيوتر المحمول بإضاءة RGB خفيفة، مما يوفر توهجًا جماليًا ممتعًا للجهاز.

واحدة من أكثر الميزات إثارة في Predator Helios 3D 15 هي شاشته ثلاثية الأبعاد. فهو يستخدم مزيجًا من حل تتبع العين SpatialLabs، وشاشة ثلاثية الأبعاد مجسمة، وتقنيات عرض المشهد في الوقت الفعلي لإضفاء الحيوية على المشاهد والأشياء والشخصيات ثلاثية الأبعاد التي تلفت الأنظار على الشاشة مقاس 15.6 بوصة.

كما يتيح تطبيق TrueGame للاعبين الاستمتاع بألعاب ثلاثية الأبعاد خالية من النظارات، مع أكثر من 70 لعبة تدعم أوضاع الألعاب ثلاثية الأبعاد.

يتميز جهاز Predator Helios 3D 15 أيضًا بوحدة تحكم Intel Killer E2600 Ethernet، و Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i، وتقنية التبريد من الجيل التالي من Acer، مما يضمن الأداء الأمثل أثناء جلسات الألعاب الممتدة.

يوفر الجهاز أيضًا مجموعة كاملة من المنافذ، بما في ذلك قارئ بطاقة micro SD، ومنفذين Thunderbolt 4 يدعمان وظيفة DisplayPort وتوصيل الطاقة، ومنفذين USB 3.2 Gen2، أحدهما يدعم الشحن دون اتصال بالإنترنت.

سيتوفر إصدار Predator Helios 3D 15 SpatialLabs في أمريكا الشمالية في شهر يونيو بسعر يبدأ من 3499 دولارًا أمريكيًا وفي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شهر يونيو بسعر يبدأ من 3999 يورو.

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