شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين اليوم لتصل إلى 27727 دولارًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ارتفاع قيمتها إلى أكثر من 30 ألف دولار الأسبوع الماضي، لم تتمكن البيتكوين من الاحتفاظ بقيمتها، حيث انخفض سعر العملة المشفرة الأغلى بشكل ملحوظ اليوم الاثنين 24 أبريل.

افتتحت Bitcoin التداول عند نقطة سعر 27727 دولارًا، في اليومين الأخيرين منذ يوم الجمعة 22 أبريل، انخفضت عملة البيتكوين بمقدار 518 دولارًا، كما سجلت الإيثريوم وأغلبية العملات الرقمية الأخرى خسائر، وفقاً لموقع gadgets360.

هبطت ETH من نقطة سعر الأسبوع الماضي التي تجاوزت 2000 دولار خلال نهاية الأسبوع، حيث استمرت إيثر في التداول عند 1866 دولارًا.

أظهرت بيانات CoinMarketCap أن التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة، الذي بلغ 1.27 تريليون دولار، الأسبوع الماضي، انخفض إلى 1.17 تريليون دولار في الأيام القليلة الماضية.