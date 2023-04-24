تكنولوجيا: صور جديدة لهاتف +Realme 11 Pro تظهر على الإنترنت لتكشف عن اللون الذهبي والأبيض

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اكتسبت سلسلة الهواتف الذكية متوسطة المدى من Realme شهرة كبيرة نظرًا لمزيجها الممتاز من الأداء وقدرات الكاميرا والتصميم الأنيق. وعلى ما يبدو، تثير هواتف سلسلة Realme 11 القادمة إثارة كبيرة، إذ تشير الشائعات إلى تحديثات كبيرة للكاميرا مع معالجات Dimensity 7 الجديدة.

والآن، ظهرت صور حية جديد للهاتف الذكي Realme 11 Pro+ عبر الإنترنت.

ظهرت تسريبات جديدة تعرض تصميم هاتف 11 Pro+ Realme المتميز. ويقال إن مصدر هذه التسريبات هو المنصة الصينية الشهيرة Weibo.

ووفقًا للصور، سيصل الجهاز باللونين الأبيض والذهبي. وتم أيضًا إعادة تصميم وحدة الكاميرا الموجودة في الجزء الخلفي من الهاتف وهي تشبه بشكل كبير تلك الموجودة في هاتف Huawei Mate 40 Pro.

علاوةً على ذلك، يظهر الهاتف بحواف منحنية، على عكس الاتجاه الحالي للحواف المسطحة في الهواتف متوسطة المدى.

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