تكنولوجيا: رئيس مايكروسوفت يقول إن ChatGPT سيتعرض لمنافسة من الصين في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حذر رئيس مايكروسوفت، براد سميث، من أن المؤسسات والشركات البحثية الصينية يمكن أن تصبح منافسة رئيسية لـ ChatGPT في تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ففي آخر مقابلة له، قال سميث إن الصين لن تتخلف عن الركب في سباق الابتكار وتصبح عنصرًا رئيسيًا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

حدد سميث ثلاث منظمات في طليعة هذه التكنولوجيا: OpenAI مع مايكروسوفت وجوجل وأكاديمية بكين للذكاء الاصطناعي. وقال إن المنافسة على الابتكار في تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي “تنافسية للغاية”، وأن الفجوة بين المؤسسات الرائدة تقاس دائمًا تقريبًا بالأشهر وليس بالسنوات.

الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو التقنية الكامنة وراء ChatGPT، لديه القدرة على إنتاج نصوص وصور بمستويات تقارب البشر من التطور. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن التكنولوجيا يمكن أن تحل محل العمال عن طريق أتمتة العديد من الوظائف ويمكن استخدامها لنشر معلومات خاطئة، وانتهاك حقوق النشر، وتعريض الخصوصية للخطر وتسريب معلومات حساسة.

يعتقد سميث أن الحل لمثل هذه المخاوف لا يكمن في إيقاف الابتكار بل استخدام المنتجات الحالية وتحسينها. كما يقول إنه مثل التقنيات الأخرى، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون أداة وكذلك سلاحًا واستشهد بالهجمات الإلكترونية كمثال.

سلط سميث الضوء أيضًا على كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعالج نقص العمالة؛ وهو أحد أكبر التحديات التي تواجه آسيا. وقال إن السكان في سن العمل يجب أن يدعموا المزيد من الأشخاص الذين تقاعدوا ويعتمدون على النمو الاقتصادي للأشخاص الذين يعملون. لذلك، هناك حاجة لإيجاد مصادر جديدة لنمو الإنتاجية.

يعتقد سميث أنه إذا أمكن دمج أفضل العقول مع أفضل التقنيات، فهذا مجال يجب أن نكون قادرين فيه على التفوق في الأداء على خصوم الديمقراطيات في العالم. وقال أيضًا إن مايكروسوفت تستخدم بالفعل الذكاء الاصطناعي لتحديد الهجمات الإلكترونية الجديدة في الوقت الفعلي واعتراضها. كما أنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي للكشف عن عمليات التأثير السيبراني للحكومات الأجنبية وحملات التضليل.

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