شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 علامات تدل على إصابة جهاز الكمبيوتر الخاص بك بفيروس أو برنامج ضار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الفيروس الموجود على جهاز الكمبيوتر برنامجًا ضارًا يمكن أن يتسبب في مجموعة من المشكلات، مثل إبطاء جهاز الكمبيوتر وحذف الملفات وسرقة المعلومات الشخصية وحتى التحكم في جهاز الكمبيوتر الخاص بك عن بُعد.

يمكن للفيروسات أن تدخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك من خلال وسائل مختلفة، مثل مرفقات البريد الإلكتروني أو تنزيلات البرامج المصابة أو حتى زيارة مواقع الويب الضارة.

بمجرد الدخول يمكن للفيروسات إجراء تغييرات على إعدادات نظام الكمبيوتر والملفات دون علمك، ولحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك من الفيروسات، من المهم أن يكون لديك برنامج مكافحة فيروسات محدث مثبت وأن تكون حذرًا عند تنزيل الملفات أو النقر فوق الارتباطات.

ستعطيك هذه العلامات العشر إشارة إلى ما إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك مصابًا بفيروس أو برنامج ضار:

انخفاض الأداء

يمكن أن يعمل الكمبيوتر ببطء نتيجة لعدة أسباب، قد يكون خطأ في آخر تحديث لنظام التشغيل أو بسبب خطأ في بعض الأجهزة.

ومع ذلك قد يكون أحد الأسباب الشائعة أيضًا أن النظام به نوع من الفيروسات أو البرامج الضارة التي تعيق وظائف النظام.

لاحظ أشياء مثل سرعة التمهيد والتطبيقات والبرامج التي تستغرق وقتًا أطول من المعتاد لفتحها أو بشكل عام يعمل النظام بشكل أبطأ من المعتاد.

سلوك غير عادي

من الأعراض الشائعة الأخرى لجهاز الكمبيوتر المتأثر بالفيروسات أو البرامج الضارة السلوكيات غير المتوقعة مثل الإغلاق التلقائي أو إعادة التشغيل أو حتى فتح التطبيق وإغلاقه دون أن تفعل أي شيء.

النوافذ المنبثقة والإعلانات غير الضرورية

المصدر الأكثر شيوعًا للفيروسات والبرامج الضارة هي الإعلانات والبرامج عبر الإنترنت، في بعض الأحيان، نقوم بتثبيت شيء ما دون علمنا أو من مصدر غير موثوق به قد يحتوي على فيروسات أو برامج ضارة.

والأكثر شيوعًا هو مشاهدة إعلانات أو نوافذ منبثقة غير ضرورية أثناء التصفح أو ظهور إعلانات عشوائية دون أي سبب.

الملفات المفقودة من المجلدات

في بعض الأحيان نحفظ بعض الملفات أو المستندات في مكان ما في النظام وننسى المكان الذي حفظناه فيه، لكن هناك طرق للعثور عليهم.

ومع ذلك إذا لم تتمكن من العثور على الملف في بعض الأحيان، قد يكون النظام تأثر.

تكرار أعطال النظام ورسائل الخطأ

إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يتعطل أو يعرض رسائل خطأ بشكل متكرر أكثر من المعتاد، فقد يكون ذلك علامة على أن فيروس أو برنامج ضار يؤثر على النظام.

يمكن أن تتسبب هذه البرامج في جعل جهاز الكمبيوتر الخاص بك غير مستقر، مما يؤدي إلى حدوث أعطال ومشكلات أخرى.

يتم تثبيت تطبيقات مثل شريط أدوات متصفح الويب

إذا لاحظت فجأة تطبيقًا جديدًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو تمت إضافة شريط أدوات ويب جديد إلى متصفحك أو تم تعيين صفحة بحث عشوائية جديدة على أنها البحث الافتراضي في المتصفح، فقد يكون هذا بسبب الفيروسات أو البرامج الضارة الموجودة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

مجلد مكرر داخل المجلد

أحد أكثر الفيروسات شيوعًا الموجودة في أجهزة الكمبيوتر هو الذي يقوم بإنشاء مجلد مكرر داخل المجلد، يمكن حذفها لكنها تظهر مرة أخرى، لذا راقب هذا الأمر وإذا وجدت شيئًا كهذا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فإنه يتأثر بالفيروس أو البرامج الضارة.

زيادة استخدامات وحدة المعالجة المركزية

السبب الأكثر شيوعًا لإنشاء البرامج الضارة هو سرقة البيانات أو هجمات التصيد الاحتيالي ومن أجل جمع البيانات، عادةً ما تعمل في الخلفية وينتهي بها الأمر باستهلاك موارد وحدة المعالجة المركزية أكثر من المعتاد.

زيادة استخدامات الإنترنت

تمامًا مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية، إذا لاحظت زيادة في استخدام الإنترنت، فقد يكون هناك بعض البرامج الضارة في النظام.

عادةً ما تجمع البرامج الضارة البيانات وتكون مخصصة لهجمات التصيد الاحتيالي، يتم إرسال البيانات التي تم جمعها عبر الإنترنت إلى الخادم المرتبط مما يزيد من استخدام الإنترنت للجهاز.

يتم إلغاء تنشيط تطبيقات مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة

إذا تم تعطيل برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بك أو لا يعمل بشكل صحيح، فقد يكون ذلك علامة على قيام فيروس أو برنامج ضار بتعطيله لتجنب اكتشافه.

يمكن لهذه البرامج أيضًا منع جهاز الكمبيوتر الخاص بك من تثبيت برامج أو تحديثات جديدة لمكافحة الفيروسات.