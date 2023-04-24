شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الطريقة الصحيحة لاستخدام مساعد أليكسا الذكى والمكان الأنسب لوضعه والان مع تفاصيل الخبر
1. احفظه بعيدًا عن المرحاض
يعد من الأفضل إبقاء Alexa خارج الحمام، أو بعيدًا عن المرحاض قدر الإمكان، لأسباب تتعلق بالنظافة.
ولكن إذا كنت حقًا بحاجة إلى قائمة التشغيل الخاصة بالاستحمام لتنشيطك في الصباح، فيمكنك تثبيتها عالياً على الحائط، ومن الجيد أيضًا إبقائه بعيدًا عن حوض الاستحمام والمغسلة لتجنب أي تلامس محتمل مع الماء.2. احتفظ به بعيدًا عن الحوض
يعد الاحتفاظ بأي جهاز كهربائي بالقرب من الماء مشكلة، لكن الضرر المحتمل ليس هو السبب الوحيد الذي يجعلك لا تريد وضع Alexa قرب الحوض، إنما العيب الآخر هو أن الضوضاء الصادرة عن الصنابير ستعطل وصول صوتك عندما تعطيه أمرًا، لذلك، من الأفضل وضعه على منضدة بعيدًا عن الحوض، لضمان بقائه آمن ونظيف، ولحماية أحبالك الصوتية.
3. ابقى بعيدا عن النوافذ
يعد وجود Amazon Echo أو أي جهاز ثمين بالقرب من النافذة خطرًا أمنيًا، ويمكن أن يكون بمثابة إعلان للمجرمين، الذين قد يحاولون الوصول إليه، لذلك، من الجيد الاحتفاظ بها في مكان لا يمكن رؤيته من خارج منزلك. 4. ابقى خارج غرفة النومكشف المبلغون عن المخالفات في عام 2019، أن الأشخاص الذين يعملون لدى أمازون قد وصولوا إلى المحادثات من خلال مساعد Alexa للتحقق من عمل الأجهزة، ونتيجة لذلك، التقطوا لحظات مثل غناء امرأة أثناء الاستحمام والتفاصيل المصرفية لآخرين.
قالت الدكتورة هانا فراي، عالمة الرياضيات وخبيرة الخصوصية، إنها تحتفظ بجهازها في الطابق السفلي فقط لهذا السبب.
قال الأستاذ المساعد في يونيفرسيتي كوليدج لندن: "أعتقد أن هناك بعض المساحات في منزلك، مثل غرفة النوم والحمام، والتي يجب أن تظل خاصة تمامًا، لا يمكن فيها وضع مساعد أليكسا".
أين يجب أن تحتفظ به؟
كشف خبراء التكنولوجيا في CNET عن أفضل الأماكن للاحتفاظ بـ Amazon Echo أو غيرها من السماعات الذكية، حيث توجد في زاوية غرفة المعيشة، بعيدًا عن النافذة، أو على منضدة المطبخ، بعيدًا عن الحوض، ويعد الغطاء أو الرف أيضًا مكانًا جيدًا، خاصةً إذا كان من السهل رؤيته حتى تتمكن من رؤيته عندما يضيء للإشارة إلى أنه يقوم بالتسجيل.
يمكن أن يساعد تثبيته بأمان على الحائط الذي لا يواجه نافذة في الحفاظ عليه آمنًا ونظيفًا ومرئيًا، بينما يكون بعيدًا عن ضوضاء الخلفية.