شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. حيل بسيطة لاستخدام حاسبة iPhone بطريقة عالية التقنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك تحويل الآلة الحاسبة الافتراضية على iPhone إلى آلة حاسبة علمية ببساطة عن طريق قلب جهازك جانبًا، ولكن تأكد من عدم تشغيل قفل اتجاه الشاشة، حيث توفر الآلة الحاسبة العلمية لجهاز iPhone وظائف أسية ولوغاريتمية ومثلثية، حتى لإنها يحتوي على بعض الوظائف المخفية التي تكشف عن نفسها إذا ضغطت على الزر الذي يسمى"الثاني".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتيح الحاسبة العلمية للمستخدمين إنشاء أرقام بشكل عشوائي عن طريق الضغط على زر "Rand" في الجانب الأيمن السفلي.

يمكنك التبديل بين الآلات الحاسبة العادية والعلمية دون فقد الحساب عن طريق تدوير هاتفك ببساطة.

ولكن قبل تعطيل الآلة الحاسبة الأساسية، لا تزال هناك بعض الحيل المفيدة التي تسهل استخدامها، فعلى سبيل المثال، ليست هناك حاجة للضغط على C والبدء من جديد إذا قمت بخطأ بسيط في الكتابة.

يمكنك بدلاً من مسح حساباتك تمامًا، حذف الأرقام بشكل فردي عن طريق التمرير إلى اليسار أو اليمين عبر الشاشة.

يمكنك أيضًا نسخ النتيجة الأخيرة دون الدخول إلى التطبيق، وبدلاً من ذلك، يمكنك الضغط فوق التطبيق من الشاشة الرئيسية، مع الاستمرار في الضغط عليه وسيظهر رمز مع خيار نسخ الشكل الأخير.