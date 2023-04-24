شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية الحصول على الشارة الزرقاء في إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يتيح لك إنستجرام قريبًا شراء شارة التحقق الزرقاء المرغوبة (المعروفة باسم العلامة الزرقاء) ، ولكن حتى ذلك الحين ، يتعين على المستخدمين الاعتماد على الطريقة التقليدية، حيث يوضح إنستجرام أن الشارة التي تم التحقق منها تتيح للآخرين المساعدة في التعرف و"العثور على الشخصيات العامة والمشاهير والعلامات التجارية التي يريدون متابعتها".

يمكن للشارة التي تم التحقق منها على ملف تعريف إنستجرام أن تجذب العلامات التجارية للتعاون، مما يساعد منشئ المحتوى على تحقيق الدخل من المحتوى.

لكن لا يضمن التقديم عبر الطريقة التقليدية للحصول علي العلامة الزرقاء، وقد يحتاج المستخدمون إلى إعادة التقديم في المستقبل.

يمكنك تقديم طلب جديد مرة أخرى في غضون 30 يومًا إذا تم رفض طلبك الحالي.

يحذر إنستجرام من أن التقدم للحصول على شارة تم التحقق منها عدة مرات قبل تلقي القرار سيؤدي إلى إلغاء طلبك.

كذلك فإن الأنباء الخاصة بأن إنستجرام يتحقق فقط من المستخدمين الذين لديهم 10000 متابع على الأقل، ليست دقيقة لأن صفحة المساعدة الرسمية في إنستجرام لا تذكر أي شيء عن الحد الأدنى لعدد المتابعين، حيث أفدت بعض تقارير أنه تم التحقق مؤخرًا على إنستجرام، وعدد المتابعين أقل من 400 متابع.

في المقابل هناك العديد من الحسابات البارزة التي تضم أكثر من 10000 متابع، ومع ذلك لا تحتوي هذه الملفات الشخصية على العلامة الزرقاء.

المتطلبات الأساسية للشارة الزرقاء على إنستجرام

قبل التقدم للحصول على الشارة الزرقاء التي تم التحقق منها، يحتاج المستخدمون إلى ضمان بعض الإجراءات الأساسية.

أولاً ، يجب أن يكون حسابك عامًا، وله صورة شخصية وأن يكون نشطًا.

يشير إنستجرام إلى أنه يجب أن يكون الملف الشخصي معروفًا، ويتم البحث عنه بشكل كبير عن شخص أو علامة تجارية أو كيان، كما أنه يراجع الحسابات التي تظهر في مصادر إخبارية متعددة، ما يعني أن المستخدمين يجب أن يكونوا معروفين في المجتمع وعلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، كذلك يمكن أن تساعد مقاطع الفيديو على يوتيوب التي تحتوي على أرصدة في التحقق.

إذا تم ذكر اسمك عدة مرات في المقالات الإخبارية في الأشهر الستة الماضية، فإن إنستجرام تعتمد عليه أيضا فى التحقق من الحسابات.

بالنسبة للعلامات التجارية، يحتوي إنستجرام على معلومات محدودة على صفحة المساعدة الرسمية.

ولكن وفقًا لمتطلبات تويتر التي قد يأخذها إنستجرام في الاعتبار أيضًا، تحتاج العلامات التجارية إلى التأكد من أن لديهم موقع ويب شرعيًا وصفحة عامة (مثل صفحة Wikipedia) والإسناد في المقالات الإخبارية وحضور قوي على بحث جوجل.

كيفية التقدم للحصول على شارة زرقاء تم التحقق منها على إنستجرام

بمجرد تلبية المتطلبات الأساسية، تكون العملية واضحة ومباشرة.

هذه العملية متاحة فقط على تطبيق إنستجرام لنظامي التشغيل أندرويد و iOS وليس على عميل الويب.

للتقديم عبر الطريقة التقليدية، افتح تطبيق إنستجرام> انتقل إلى الملف الشخصي> انقر على أيقونة الهامبرجر في الزاوية اليمنى العليا> الإعدادات> الحساب> طلب التحقق.

سيحتاج المستخدمون إلى ملء نموذج وتقديم معرف. سيحتاجون أيضًا إلى تحديد الفئة ذات الصلة - المدون / المؤثر ، والرياضة ، والأخبار / الإعلام ، والأعمال / العلامة التجارية / المنظمة.

قم بإرسال الروابط ذات الصلة بعملك والتي تبرز بشكل بارز اسمك أو مؤسستك.

وفقًا لـ إنستجرام، بعد أن يراجع فريقهم تطبيقك، ستتلقى ردًا في علامة تبويب الإشعارات.

إذا جربت كل هذا ولكنك لا تزال غير قادر على التحقق من صحته، فإن شركة ميتا الأم في إنستجرام تطرح اشتراكًا يسمى Meta Verified، والذي يمكنك التفكير فيه بمجرد توفره.

بمجرد حصولك على الاشتراك، سيسمح لك إنستجرام بإضافة الشارة الزرقاء إلى ملفك الشخصي من خلال تقديم هوية حكومية.

يتوفر Meta Verified في أستراليا ونيوزيلندا مقابل 11.99 دولارًا (حوالي 990 روبية) شهريًا على الويب أو 14.99 دولارًا (حوالي 1240 روبية) شهريًا على أجهزة آيفون.