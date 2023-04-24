شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أزمة التلوث: طحالب ملوثة بالجزيئات البلاستيكية في جليد القطب الشمالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوي الطحالب Melosira arctica ، التي تنمو تحت الجليد البحري في القطب الشمالي، على عشرة أضعاف عدد جزيئات البلاستيك الدقيقة مثل مياه البحر المحيطة، ويشكل هذا التركيز في قاعدة الشبكة الغذائية تهديدًا للمخلوقات التي تتغذى على الطحالب على سطح البحر.

تقوم كتل الطحالب الميتة أيضًا بنقل البلاستيك مع ملوثاته بسرعة خاصة إلى أعماق البحار، وبالتالي يمكن أن تفسر التركيزات العالية من البلاستيك الدقيق في الرواسب هناك، قام باحثون بقيادة معهد ألفريد فيجنر بالإبلاغ عن ذلك في مجلة العلوم البيئية والتكنولوجيا، وفقاً لموقع scitechdaily.

تنمو طحالب Melosira arctica بوتيرة سريعة تحت الجليد البحري خلال أشهر الربيع والصيف وتشكل سلاسل خلايا بطول متر هناك، وعندما تموت الخلايا ويذوب الجليد الذي تلتصق به أسفلها، فإنها تلتصق ببعضها البعض لتشكل كتلًا يمكن أن تغرق عدة آلاف من الأمتار في قاع البحار العميقة في غضون يوم واحد، وهناك يشكلون مصدرًا غذائيًا مهمًا للحيوانات والبكتيريا التي تعيش في القاع.

بالإضافة إلى الغذاء، تنقل هذه المجاميع أيضًا شحنة مشكوك فيها إلى أعماق البحار القطبية الشمالية: الجسيمات البلاستيكية. بنشر هذا الآن في مجلة العلوم البيئية والتكنولوجيا.

قالت الدكتورة ميلاني بيرجمان من معهد ألفريد فيجنر، مركز هيلمهولتز للبحوث القطبية والبحرية ، "لقد وجدنا أخيرًا تفسيرًا معقولًا لسبب قياسنا دائمًا لأكبر كميات من الجسيمات البلاستيكية في منطقة حافة الجليد، حتى في رواسب أعماق البحار"، وفقًا لتقرير ميلاني بيرجمان، حتى الآن ، لم يعرف الباحثون إلا من القياسات السابقة أن اللدائن الدقيقة تتركز في الجليد أثناء تكوين الجليد البحري ويتم إطلاقها في المياه المحيطة عندما تذوب.

في رحلة استكشافية مع سفينة الأبحاث Polarstern في صيف عام 2021 ، قامت هي وفريق بحثي بجمع عينات من طحالب Melosira والمياه المحيطة من طوفان الجليد، ثم قام الشركاء من معهد أوشن فرونتير (OFI) وجامعة دالهوزي وجامعة كانتربري بتحليلها في المختبر لمحتوى البلاستيك الدقيق، النتيجة المفاجئة: احتوت كتل الطحالب على ما متوسطه 31000 ± 19000 جزيء بلاستيكي دقيق لكل متر مكعب، أي حوالي عشرة أضعاف تركيز المياه المحيطة.

يشرح ديوني ألين من جامعة كانتربري وجامعة برمنغهام ، وهو جزء من فريق البحث، "أن الطحالب الخيطية لها نسيج لزج، لذا فمن المحتمل أن تجمع البلاستيك الدقيق من ترسبات الغلاف الجوي على البحر، ومن مياه البحر نفسها، ومن الجليد المحيط وأي مصدر آخر يمر به، وما إن يعلق في الوحل الطحالب، فإنه يسافر كما لو كان في مصعد إلى قاع البحر، أو تأكله الحيوانات البحرية.

نظرًا لأن الطحالب الجليدية تعد مصدرًا غذائيًا مهمًا للعديد من سكان أعماق البحار، فإن البلاستيك الدقيق يمكن أن يدخل شبكة الغذاء هناك، ولكنه أيضًا مصدر مهم للغذاء على سطح البحر ويمكن أن يفسر سبب انتشار اللدائن الدقيقة بشكل خاص بين الكائنات الحية المرتبطة بالجليد، كما أظهرت دراسة سابقة بمشاركة AWI وبهذه الطريقة، يمكن أيضًا أن تدخل في السلسلة الغذائية هنا عندما تأكل الأسماك العوالق الحيوانية مثل سمك القد القطبي والتي تأكلها الطيور البحرية والفقمة وهذه بدورها من قبل الدببة القطبية.

أظهر التحليل التفصيلي لتركيب البلاستيك أن مجموعة متنوعة من البلاستيكات المختلفة توجد في القطب الشمالي، بما في ذلك البولي إيثيلين والبوليستر والبولي بروبيلين والنايلون والأكريليك وغيرها الكثير، بالإضافة إلى المواد الكيميائية والأصباغ المختلفة، فإن هذا يخلق مزيجًا من المواد التي يصعب تقييم تأثيرها على البيئة والكائنات الحية.

يعتمد الناس في القطب الشمالي بشكل خاص على شبكة الغذاء البحري لتزويدهم بالبروتين، على سبيل المثال من خلال الصيد أو صيد الأسماك، وهذا يعني أنهم يتعرضون أيضًا للمواد البلاستيكية الدقيقة والمواد الكيميائية الموجودة فيه، وتم بالفعل اكتشاف المواد البلاستيكية الدقيقة في أمعاء الإنسان ، والدم ، والأوردة ، والرئتين ، والمشيمة ، ولبن الثدي ، ويمكن أن تسبب تفاعلات التهابية ، ولكن لم يتم البحث عن النتائج الإجمالية حتى الآن، وفقًا لتقارير ميلاني بيرجمان.