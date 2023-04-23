تكنولوجيا: روسيا تطور تقنيات تعتمد الذكاء الاصطناعي لمراقبة الظواهر المرتبطة بالمناخ

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القاهرة - سامية سيد - تمكن علماء من روسيا من تطوير خوارزميات برمجية جديدة تعتمد الذكاء الاصطناعي لمراقبة بعض الظواهر الطبيعية التي تؤثر على مناخ الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، تبعا للمعلومات المتوفرة فإن "العلماء الروس تمكنوا من تطوير برمجيات تعتمد الذكاء الاصطناعي لمراقبة ظاهرتي النينيو والنينيا اللتين تؤثران في تغيّر المناخ على الأرض على مدار العام، وساهم في المشروع المذكور خبراء من شركة Yandex الروسية لاستخدام سحابة Yandex Cloud الإلكترونية لتوثيق البيانات".

وحول الموضوع قال خبير السلامة البيئية الروسي، دميتري فيتروف: " الظاهرتان تؤثران على مناخ المحيط الهادئ والكوكب بأسره، وتتسببان بتساقط الأمطار الكثيفة في بعض الأماكن والجفاف في مناطق أخرى، لذا فإن التنبؤ بهما أمر مهم في ظل التغير المناخي المتزايد على كوكبنا".

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن العلماء الروس والخبراء في Yandex زودوا خوارزمياتهم الرقمية الجديدة بمعلومات عن آلاف الخرائط الحرارية التي تتعلق بكوكب الأرض والتي تم إنشاؤها منذ القرن التاسع عشر، واختبروا قدرات التقنيات الجديدة على معالجة البيانات وتحليلها، وأظهرت هذه التقنيات نتائج ممتازة في تحليل البيانات.