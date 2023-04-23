شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يعيد العلامة الزرقاء لحسابات المشاهير رغم عدم الاشتراك فى "Twitter Blue" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد موقع تويتر علامة التوثيق الزرقاء لبعض الحسابات الرسمية وحسابات عدد من المشاهير، بعد أقل من 48 ساعة من حذفها، وذلك رغم عدم اشتراك أصحابها فى خدمة "Twitter Blue"، التى أعلن عنها إيلون ماسك كشرط أساسى للحصول على العلامة الزرقاء، وأكد عدد منهم أنهم لم يدفعوا الاشتراك الذي أعلن عنه مالك تويتر، ولم يتبين سبب عودة العلامة الزرقاء إلي الآن.

عاد التوثيق إلى بعض الحسابات بعد حذفه وجاء أبرزها، عمرو دياب وأحمد السعدني ونبيل الحلفاوي، وعدد من نجوم كرة القدم، من بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، والفرنسي كيليان مبابي.

بدأت شبكة تويتر الاجتماعية إزالة العلامات الزرقاء الأصلية المجانية من ملفات تعريف المستخدمين، حيث كانت الشركة قد حددت 8 دولارات شهريًا مقابل توثيق الحساب عبر خدمة Blue، ويمكن للشركات الحصول على علامة اختيار ذهبية بدون اشتراك بينما تحصل حسابات المؤسسات الحكومية ومتعددة الأطراف على علامة اختيار رمادية، حسبما نقل موقع Engadget.وقدمت الشركة التحقق في عام 2009 لتقليل احتمالية انتحال الهوية، وركزت على الأشخاص الراسخين (على الرغم من أنهم ليسوا بالضرورة مشهورين) في مجالات مثل السياسة والترفيه والإعلام، وعندما اشترى Elon Musk تويتر في عام 2022، ادعى أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من الحسابات التي تم التحقق منها "فاسدة" وأنه كان من الضروري التخلي عن النظام القديم، ووصف الأزرق بأنه وسيلة لإضفاء الطابع الديمقراطي على العلامات المرجعية.