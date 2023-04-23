شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "BlockTheBlue".. حملة ضد الحسابات الموثقة تجتاح تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت منصة تويتر لسلسلة من التغييرات منذ تولى إيلون ماسك زمام الأمور في أكتوبر2022، وأحدث هذه التغييرات هى اختفاء علامة التوثيق الزرقاء من العديد من الحسابات الشهيرة، التى لم توافق على 8 دولارات شهرياً مقابل التوثيق، حسبما نقلت CNBC.

وأدت هذه الخطوة لتشكيل حملة من قبل مستخدمي تويتر تدعى "BlockTheBlue" ، أو "احظر الأزرق"، والتى تعني إلغاء أو حظر كافة الحسابات الموثقة "أى التى تدفع 8 دولارات شهرياً مقابل التوثيق".

وتم إنشاء حساب خاص لهذه الحملة، لكن سرعان ما تم إغلاقه من قبل إدارة المنصة، إلّا أن وسم "BlockTheBlue"، مازال يتداول بكثرة في الساعات القليلة الماضية.

واجه إيلون ماسك رد فعل عنيف مماثل في نوفمبر، بعدما طرح ميزة التوثيق المدفوعة في Twitter Blue، والتي أدت لعدد كبير من الحسابات المزيفة حيث استغل البعض علامة الاختيار الزرقاء البالغة 8 دولارات لأغراض شخصية ولا تتماشى مع سياسة المنصة.