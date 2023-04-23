شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet يجنى 226 مليون دولار تعويضًا فى العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet ، Sundar Pichai، إنها تلقت تعويضات إجمالية تبلغ حوالي 226 مليون دولار في عام 2022، أي أكثر من 800 ضعف متوسط أجر الموظف، حسبما ذكرت الشركة في ملف الأوراق المالية.

تضمنت تعويضات بيتشاي مكافآت الأسهم بحوالي 218 مليون دولار، بحسب ما أظهره الإيداع، وفقًا لموقع gadgets360.

يأتي التفاوت في الأجور في وقت كانت فيه شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، تخفض الوظائف على مستوى العالم، حيث أعلنت شركة The Mountain View ، ومقرها كاليفورنيا، عن خطط لإلغاء 12000 وظيفة حول العالم في يناير، أي ما يعادل 6٪ من قوتها العاملة العالمية.

في أوائل هذا الشهر، نظم المئات من موظفي Google إضرابًا في مكاتب الشركة في لندن بعد نزاع حول تسريح العمال.

في مارس، نظم موظفو Google إضرابًا في مكاتب الشركة في زيورخ بعد تسريح أكثر من 200 عامل.

وفي الوقت نفسه، تعمل الشركة بسرعة على جعل chatbot Bard متميزًا بين المنافسين، حيث أعلنت Google أن Bard، روبوت المحادثة التوليدي للذكاء الاصطناعي (AI) ، لمساعدة الناس على كتابة التعليمات البرمجية لتطوير البرمجيات، حيث يلعب عملاق التكنولوجيا دور اللحاق بالركب في سباق سريع الحركة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

قالت شركة جوجل يوم الجمعة إن بارد سيكون قادرًا على الترميز بـ 20 لغة برمجة بما في ذلك Java و C ++ و Python ، ويمكنه أيضًا المساعدة في تصحيح الأخطاء وشرح الكود للمستخدمين.

قالت الشركة إن Bard يمكنها أيضًا تحسين الشفرة لجعلها أسرع أو أكثر كفاءة من خلال مطالبات بسيطة مثل "هل يمكنك جعل هذا الرمز أسرع؟".

حاليًا، يمكن الوصول إلى Bard بواسطة مجموعة صغيرة من المستخدمين الذين يمكنهم الدردشة مع الروبوت وطرح الأسئلة بدلاً من تشغيل أداة البحث التقليدية من Google.