تكنولوجيا: جهاز vivo Pad2 اللوحي ينطلق بمعالج Dimensity 9000 وشاشة LCD

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo مؤخراً عن جهاز vivo Pad2 اللوحي الذي ينطلق بمعالج Dimensity 9000، وشاشة LCD، وسعر يبدأ من 364 دولار.

يتميز جهاز vivo Pad2 اللوحي بشاشة IPS LCD بحجم 12.1 إنش، ودقة عرض 1800 في 2880 بيكسل، ومعدل تحديث 144Hz، كما تتميز الشاشة بأبعاد 7:5.

أيضاً يأتي الجهاز بتصميم معدني ويضم الجهاز 4 من المكبرات الصوتية بنغمات “Golden Ear”، ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 9000، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة 512 جيجا بايت.

ويتميز الجهاز بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق الجهاز بقدرة بطارية 10000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44W، كما يأتي بواجهة OriginOS 3 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13، وتقدم vivo الجهاز اللوحي مع حافظة لوحة مفاتيح، والجيل الثاني من stylus الذي يتصل بالإطار الجانبي للجهاز اللوحي مغناطيسياً.

ويتوفر vivo Pad2 بألوان الأزرق، والبنفسجي وأيضاً اللون الرمادي بسعر 364 دولار للنموذج الرئيسي المميز بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

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