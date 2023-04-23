شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذي لشركة Apple يختتم زيارته للهند: "لا يمكننى الانتظار.. يجب العودة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد زيارة استمرت خمسة أيام، غادر الرئيس التنفيذي لشركة Apple ، Tim Cook، الهند مع ملاحظة أنه لا يطيق الانتظار للعودة إلى البلاد.

تزامنت زيارة كوك مع 25 عامًا من وجود صانع iPhone في الهند، وصل كوك إلى الهند يوم الاثنين، بدأت الزيارة بإطلاق أول متجر رسمي لشركة Apple في مومباي في 18 أبريل، تلاه إطلاق متجر آخر في العاصمة الوطنية في 20 أبريل.

وكتب كوك على تويتر: "يا له من أسبوع رائع في الهند! شكرا لفرقنا في جميع أنحاء البلاد، لا أطيق الانتظار للعودة".

كانت الشركة تبيع المنتجات في الهند من خلال متاجر Apple Premium Reseller (APR) الحصرية، وسلاسل البيع بالتجزئة الكبيرة مثل Reliance Digital و Croma وغيرها ، ومتاجر التجزئة متعددة العلامات التجارية ومن خلال منصات التجارة الإلكترونية.

تمتلك Apple أكثر من 100 متجر APR في الهند.

بدأت Apple في صنع أجهزة iPhone في الهند في عام 2017 بعد زيارة Cook الأخيرة في عام 2016 باستخدام iPhone SE منخفض التكلفة ليناسب متطلبات السوق المحلية، وتصدر الشركة الآن أجهزة iPhone "صنع في الهند".

تقدر مصادر الصناعة أن شركة Apple قامت بتصدير أجهزة iPhone في حدود 5.5 مليار دولار أمريكي في السنة المالية المنتهية للتو 2022-23.

قالت مجموعة بهارتي إن الرئيس التنفيذي لشركة أبل التقى في اليوم الأخير من زيارته للهند، بمؤسس مجموعة بهارتي ورئيس مجلس إدارتها سونيل ميتال، وأكد كلاهما التزامهما بالعمل عن كثب في الهند وإفريقيا، وفقاً لموقع gadgets360.

وفقًا لمصادر حكومية ، من المرجح أن يضاعف صانع iPhone قاعدة التوظيف في مصنعي العقود في الهند إلى حوالي 2 لكح قريبًا.

تتطلع شركة التكنولوجيا العملاقة، التي تتطلع إلى تكرار ما فعلته الصين لأعمال Apple في السنوات الخمس عشرة الماضية ، إلى سوق الهند الهائل مع وجود طبقة وسطى موسعة لتعزيز نمو المبيعات ، ومن المحتمل أن تجعلها قاعدة رئيسية لإنتاج الملايين من أجهزة Apple.

التقى كوك خلال زيارته بوزير الاتحاد أشويني فايشناو ووزير الدولة للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات راجيف شاندراسيخار.

وفقًا للمصادر ، سعت شركة Cook للحصول على دعم حكومي لتوسيع قاعدة موردي مكوناتها في الهند.