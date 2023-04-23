تكنولوجيا: هاتف Xiaomi Mix Fold 3 يأتي بعدسات periscope ويدعم معاييرIP

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Xiaomi Mix Fold 3، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن خطط شاومي لدعم هذا الإصدار بكاميرة periscope، ومعايير IP التي تؤكد على مقاومة هذا الإصدار للماء والغبار.

جاءت أحدث التسريبات حول هاتف Mix Fold 3 القابل للطي عبر “Digital Chat Station” لتقدم مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار قبل الإعلان المتوقع في النصف الثاني من 2023.

ولقد أوضحت التسريبات السابقة أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، بينما أكدت أحدث التسريبات على أن الهاتف يأتي بكاميرة periscope لدعم تكبير أكثر كفاءة.

من جانب أخر قدمت شاومي إصدارها السابق من السلسلة Mix Fold 2 بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، ومن المتوقع أن يأتي الإصدار الجديد بنفس قدرة الشحن، مع دعم الشحن اللاسلكي أيضاً.

كما أكدت التفاصيل التي جاءت من Digital Chat Station على أن هاتف Mix Fold 3 يأتي بتصميم أنحف وأخف من إصدار الشركة السابق Mix Fold 2، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول الجيل القادم من هواتف شاومي القابلة للطي في تسريبات لاحقة.

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