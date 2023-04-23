شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية مشاركة "الحالة" على الواتس آب الخاصة بك على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح ميزة الحالة على واتس آب للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والنصوص مع جهات الاتصال الخاصة بهم، حيث تختفي الحالة بعد 24 ساعة وتشبه ميزة Stories المتوفرة على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل Instagram و Snapchat.

وفي تحديثه الأخير ، أضاف واتس آب ميزة Status Ring إلى نظامه الأساسي، فعندما يقوم المستخدم بتحديث حالته ، فإنه يظهر كدائرة صغيرة بجوار صورة ملفه الشخصي في واتس آب، ويبدو كتذكير للمستخدمين الآخرين لعرض حالتهم من خلال النقر على الدائرة، ومع ذلك ، يمكن للمستخدمين أيضًا عرض الحالة من خلال الوصول إلى علامة تبويب الحالة في التطبيق، ويمكن للمستخدمين أيضًا الرد على حالة خاصة أو مشاركتها مع جهات الاتصال الخاصة بهم.

ميزة الحالة متاحة أيضًا على Instagram و فيس بوك مما يسمح للمستخدمين بمشاركة نفس حالة واتس آب على هذين النظامين الأساسيين، ومع ذلك لم تكن هذه الميزة متاحة على واتس آب منذ شهور.

وفي الآونة الأخيرة ، طرح واتس آب تحديثًا لمستخدميه يسمح لهم بمشاركة حالة واتس آب الخاصة بهم مباشرة على فيس بوك من التطبيق نفسه، ولمشاركة حالة واتس آب الخاصة بك على فيس بوك ، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق واتس آب على هاتفك الذكي.

2. اسحب لليسار أو اضغط على علامة التبويب الحالة ستظهر في الجزء السفلي من الشاشة.

3. اضغط على أيقونة الكاميرا وحدد الحالة التي تريد مشاركتها على فيس بوك.

4. اضغط على النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

5. بمجرد تحميل الحالة ، انقر فوق النقاط الأفقية الثلاث الموجودة بجانب الحالة مباشرةً.

6. حدد "مشاركة على فيس بوك" من الخيارات التي تظهر

7. في حالة عدم توصيل حسابك على واتس آب بحساب فيس بوك حتى الآن ، سيُطلب منك القيام بذلك.

8. أضف أي تسميات توضيحية أو تعليقات إضافية إلى منشورك إذا كنت ترغب في ذلك.

9. اختر مجموعة الجمهور التي تريد مشاركة المنشور معها. يمكن أن يكون إما عام ، أو أصدقاء ، أو أنا فقط ، وما إلى ذلك.

10. الآن ، انقر فوق الزر "نشر" لمشاركة حالة واتس آب الخاصة بك على فيس بوك.