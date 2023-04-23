شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تنوى إطلاق تطبيق دفتر يوميات فى الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن شركة آبل تعتزم إطلاق تطبيق يوميات لجهاز iPhone. سيتوافق التطبيق الذي يحمل الاسم الرمزى "Jurassic" مع رغبة Apple فى التوسع فى مجال الرعاية الصحية مع الوثائق الداخلية التي تربط دفتر اليومية بتحسين الصحة العقلية، وفقا لتقرير engadget.

ويمكن أن يعمل هذا التطبيق كمتتبع للحياة من نوع ما، حيث يقوم بتحليل شكل يومك المعتاد، وأين تذهب، ومن تتفاعل معه، وعندما تفرق عن روتين عادي.

ومن المفترض أنه قد يحاول حتى تحديد الفرق بين من هم زملائك وأصدقائك ، باستخدام ميزة تسمى "اكتشاف الأشخاص طوال اليوم". يمكن أن يعمل عن طريق التقاط قربك من الأفراد الآخرين ، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانوا سيحتاجون أيضًا إلى iPhone والتطبيق.

والمعلومات الشاملة التي قد تجمعها Apple ليست جديدة تمامًا ، ولكنها قد تكون واضحة جدًا ، مع ميزة التخصيص باستخدام البيانات التي تجمعها لاقتراح موضوعات يومية ذات صلة.

في الأساس ، يبدو أنه إذا قمت بإحضار جهاز iPhone الخاص بك أثناء الركض ، فسوف يقترح عليك الكتابة عن التمرين، ويبدو أنه يمكن تخزين جميع البيانات على الجهاز فقط ، مع حذف اقتراحات دفتر اليومية تلقائيًا بعد أربعة أسابيع.

وإذا أصدرت Apple تطبيقًا لتدوين يوميات ، فقد يكون في منافسة مباشرة مع Day One، وقضى متتبع المشاعر والنشاط أكثر من عقد في النمو ليصل إلى 200000 مشترك متميز بمساعدة Apple وحصل على جائزة Apple Design لعام 2014 وحصل على ترقيات متكررة من App Store.

وأخبر بول ماين ، مؤسسها ، WSJ أن دعم Apple انخفض بشكل ملحوظ منذ حوالي ثلاث سنوات ، مما دفعه إلى افتراض أنها تصنع تطبيقًا مشابهًا، وسبق أن اتُهمت شركة Apple بإنشاء إصداراتها الخاصة من التطبيقات الشهيرة المعروفة أيضًا باسم Sherlocking أو عقد اجتماعات مع الشركات فقط للتخلي عنها وإنتاج شيء مشابه لفكرتها.

لم تعلن شركة Apple علنًا عن أي شيء حول تطبيق دفتر اليومية المزعوم ، ومن المحتمل ألا تفعل ذلك حتى في أقرب وقت خلال مؤتمر المطورين في يونيو .