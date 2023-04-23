شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إلغاء اشتراكك في ChatGPT Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أن ChatGPT مجاني للاستخدام، إلا أن هناك إصدارًا متميزًا من خدمة chatbot AI تسمى ChatGPT Plus، حيث يوفر ChatGPT Plus مزايا مثل الاستجابة الأسرع والوصول المبكر إلى أحدث الميزات والوصول إلى الخدمة في أوقات ارتفاع الطلب، لكن ماذا لو كان لديك اشتراك في ChatGPT Plus ووجدت أنه لا يلبي احتياجاتك تمامًا؟

كيف يعمل إلغاء اشتراك ChatGPT Plus؟

هناك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها حول كيفية عمل إلغاء الاشتراك في ChatGPT Plus، وفقًا لدليل المساعدة الرسمي لـ OpenAI:

لا يتم إلغاء الخدمة فورًا، ينتهي وصولك إلى ChatGPT Plus "في اليوم التالي لتاريخ الفاتورة التالي".

ستظل قادرًا على استخدام الميزات المميزة لـ ChatGPT Plus حتى ذلك التاريخ.

تقول شركة OpenAI إن رسوم الاشتراك "غير قابلة للاسترداد".

عندما تختار إلغاء اشتراكك متروك لك، ولكن إذا كنت لا ترغب في الحصول على فاتورة لشهر الخدمة التالي، فيجب عليك التأكد من إلغاء الاشتراك قبل 24 ساعة على الأقل من تاريخ الدفع التالي.

تجدر الإشارة إلى أن بعض المستخدمين (مثل هذا المستخدم على Reddit وهؤلاء المستخدمين في صفحة منتدى مجتمع OpenAI API هذه) أبلغوا عن مواجهة صعوبات في الإلغاء وفي النهاية عدم تمكنهم من إلغاء اشتراكات ChatGPT Plus الخاصة بهم.

كيفية إلغاء ChatGPT Plus؟

مع وضع كل ذلك في الاعتبار ، إذا كنت بحاجة إلى إلغاء اشتراكك في ChatGPT Plus، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية لإلغاء حسابك بسرعة.

الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول إلى ChatGPT Plus ثم حدد خيار حسابي من الشريط الجانبي الموجود على الجانب الأيسر من شاشتك.

الخطوة 2: ثم حدد إدارة اشتراكي.

الخطوة 3: يجب أن تشاهد موقع تسجيل الخروج من Stripe.

في هذه الصفحة، حدد خيار إلغاء الخطة.

بعد التأكيد، يجب إلغاء ChatGPT Plus الخاص بك.