شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم تخفيض النفقات.. ساندر بيتشاى رئيس جوجل يحصل على 200 مليون دولار راتب خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet Inc الشركة الأم لجوجل، إنه تلقى تعويضات إجمالية تبلغ حوالي 226 مليون دولار في عام 2022، أي أكثر من 800 ضعف متوسط أجر الموظف، حسبما ذكرت الشركة في ملف أوراق مالية.

وأظهر الإيداع أن تعويضات بيتشاي تضمنت تعويضات للأسهم بنحو 218 مليون دولار، وذلك بحسب موقع TOI الهندى، ويأتي التفاوت في الأجور في وقت كانت فيه شركة Alphabet، تخفض الوظائف على مستوى العالم ، حيث أعلنت الشركة عن خطط لإلغاء 12000 وظيفة حول العالم في يناير ، أي ما يعادل 6٪ من قوتها العاملة العالمية. .

وفي أوائل هذا الشهر، نظم المئات من موظفي Google إضرابًا في مكاتب الشركة في لندن بعد نزاع حول تسريح العمال، وفي مارس، نظم موظفو Google إضرابًا في مكاتب الشركة في زيورخ بعد تسريح أكثر من 200 عامل.