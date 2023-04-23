شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: Google Bard يمكنه الآن المساعدة فى كتابة رمز البرنامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Alphabet إنها ستقوم بتحديث Bard ، وهو روبوت محادثة الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) ، لمساعدة الناس على كتابة التعليمات البرمجية لتطوير البرامج، حيث يلعب عملاق التكنولوجيا دور اللحاق بالركب في سباق سريع الحركة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وفي الشهر الماضي ، بدأت الشركة في الإصدار العام لـ Bard لتحقيق مكاسب في شركة Microsoft Corp، وتسبب إصدار ChatGPT ، وهو روبوت محادثة من شركة OpenAI الناشئة المدعومة من Microsoft ، في العام الماضي في سباق سريع في قطاع التكنولوجيا لوضع الذكاء الاصطناعي في أيدي المزيد من المستخدمين.

وتصف Google Bard بأنها تجربة تسمح بالتعاون مع الذكاء الاصطناعي التوليدي ، وهي تقنية تعتمد على البيانات السابقة لإنشاء المحتوى بدلاً من تحديده، وقالت شركة جوجل يوم الجمعة إن بارد سيكون قادرًا على الترميز بـ 20 لغة برمجة بما في ذلك Java و C ++ و Python ، ويمكنه أيضًا المساعدة في تصحيح الأخطاء وشرح الكود للمستخدمين.

وقالت الشركة إن Bard يمكنها أيضًا تحسين الشفرة لجعلها أسرع أو أكثر كفاءة من خلال مطالبات بسيطة مثل "هل يمكنك جعل هذا الرمز أسرع؟"، وحاليًا ، يمكن الوصول إلى Bard بواسطة مجموعة صغيرة من المستخدمين الذين يمكنهم الدردشة مع الروبوت وطرح الأسئلة بدلاً من تشغيل أداة البحث التقليدية من Google.