شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما معنى علامة التوثيق الصفراء والرمادية على تويتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت علامة التوثيق الزرقاء في السابق وسيلة للتعرف على الحسابات التي تم التحقق منها مثل المؤسسات والشخصيات البارزة لمنع حسابات البريد العشوائي، ومع ذلك ، فإن العلامات الزرقاء محجوزة الآن لمشتركي Twitter Blue بعد استيلاء الملياردير إيلون ماسك على موقع التواصل الاجتماعي.



ةيتلقى أولئك الذين يشتركون في Twitter Blue مقابل 9.60 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا العلامة الزرقاء المرغوبة ، بالإضافة إلى ميزات مثل تحرير التغريدات وتنسيق النص والقدرة على كتابة تغريدات أطول والمزيد.

وكان أحد التغييرات التي شهدها Twitter منذ استحواذ Musk هو إدخال القراد الأصفر والرمادي - فقط للإضافة إلى صداع القراد الأزرق - ولكن ماذا تعني بالضبط؟



إليك ما تحتاج إلى معرفته. ما هي العلامة الصفراء؟تُظهر العلامة الصفراء، أو علامة التوثيق الذهبية ، أن الحساب هو حساب تجاري رسمي من خلال نظام Twitter Verified Organisations (TVO)، ووفقًا لموقع Twitter على الويب: "تُمكِّن المؤسسات التي تم التحقق منها من Twitter المؤسسات من جميع الأنواع - الشركات والمؤسسات غير الربحية والمؤسسات الحكومية - من التسجيل وإدارة عمليات التحقق الخاصة بهم والتابعة والتحقق من أي حساب ذي صلة".



وبمجرد الاشتراك ، يمكن للمؤسسة ربط أي عدد من الأفراد أو الشركات أو العلامات التجارية التابعة لها بحسابها، وعندما يفعلون ذلك ، سيتلقى الحساب التابع شارة صغيرة لصورة الملف الشخصي لشركتهم الأم بجوار العلامة الزرقاء أو الذهبية لإظهار ارتباطهم.



أما اشتراك TVO هو 1000 دولار شهريًا (807 جنيهات إسترلينية) و 50 دولارًا شهريًا (40 جنيهًا إسترلينيًا) لكل شركة تابعة إضافية.





ما هي العلامة الرمادية؟أيضًا جزء من TVO ، تظهر علامة رمادية على حساب Twitter أنها تنتمي إلى حكومة أو منظمة أو مكتب متعدد الأطراف، وتشمل المنظمات الحكومية المؤهلة على المستوى الوطني ما يلي:

- حسابات المكتب التنفيذي الرئيسية

- حسابات الوكالة تشرف على مجالات محددة من السياسة

- حسابات السفارة والقنصلية الرئيسية

- حسابات المؤسسات واللجان البرلمانية أو ما يعادلها. تشمل المؤسسات الحكومية المؤهلة على مستوى الولاية والمستوى المحلي: حسابات المكتب التنفيذي الرئيسي وحسابات الوكالة الرئيسية التي تشرف على الاستجابة للأزمات والسلامة العامة وإنفاذ القانون والمسائل التنظيمية.





قد يشمل الأفراد الحكوميون المؤهلون:- رؤساء الدول (الرؤساء والملوك ورؤساء الوزراء)

- نواب رؤساء الدول (نواب الرئيس ، نواب رئيس الوزراء)

- أعضاء مجلس الوزراء على المستوى الوطني أو من في حكمهم

- المتحدث الرسمي الرئيسي للسلطة التنفيذية أو ما يعادلها

- الأعضاء الفرديين في جميع غرف الكونجرس فوق الوطني أو الوطني أو البرلمان أو ما يعادله

- قد تشمل المنظمات المتعددة الأطراف المؤهلة الحسابات المؤسسية على مستوى المقر الرئيسي والمستوى الإقليمي والمستوى القطري.

- يشمل الأفراد متعددو الأطراف رئيس ونائب الرئيس أو ما يعادله في المنظمة متعددة الأطراف.

قد يتم تطبيق الحسابات المؤهلة هنا ، ويمكنهم التحقق مما إذا كانت تلائم معايير علامة رمادية ضمن ميزة المنظمات التي تم التحقق منها في Twitter.