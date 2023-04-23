شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما معنى علامة التوثيق الصفراء والرمادية على تويتر؟ والان مع تفاصيل الخبر
ةيتلقى أولئك الذين يشتركون في Twitter Blue مقابل 9.60 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا العلامة الزرقاء المرغوبة ، بالإضافة إلى ميزات مثل تحرير التغريدات وتنسيق النص والقدرة على كتابة تغريدات أطول والمزيد.
وكان أحد التغييرات التي شهدها Twitter منذ استحواذ Musk هو إدخال القراد الأصفر والرمادي - فقط للإضافة إلى صداع القراد الأزرق - ولكن ماذا تعني بالضبط؟
إليك ما تحتاج إلى معرفته. ما هي العلامة الصفراء؟تُظهر العلامة الصفراء، أو علامة التوثيق الذهبية ، أن الحساب هو حساب تجاري رسمي من خلال نظام Twitter Verified Organisations (TVO)، ووفقًا لموقع Twitter على الويب: "تُمكِّن المؤسسات التي تم التحقق منها من Twitter المؤسسات من جميع الأنواع - الشركات والمؤسسات غير الربحية والمؤسسات الحكومية - من التسجيل وإدارة عمليات التحقق الخاصة بهم والتابعة والتحقق من أي حساب ذي صلة".
وبمجرد الاشتراك ، يمكن للمؤسسة ربط أي عدد من الأفراد أو الشركات أو العلامات التجارية التابعة لها بحسابها، وعندما يفعلون ذلك ، سيتلقى الحساب التابع شارة صغيرة لصورة الملف الشخصي لشركتهم الأم بجوار العلامة الزرقاء أو الذهبية لإظهار ارتباطهم.
أما اشتراك TVO هو 1000 دولار شهريًا (807 جنيهات إسترلينية) و 50 دولارًا شهريًا (40 جنيهًا إسترلينيًا) لكل شركة تابعة إضافية.
ما هي العلامة الرمادية؟أيضًا جزء من TVO ، تظهر علامة رمادية على حساب Twitter أنها تنتمي إلى حكومة أو منظمة أو مكتب متعدد الأطراف، وتشمل المنظمات الحكومية المؤهلة على المستوى الوطني ما يلي:
- حسابات المكتب التنفيذي الرئيسية
- حسابات الوكالة تشرف على مجالات محددة من السياسة
- حسابات السفارة والقنصلية الرئيسية
- حسابات المؤسسات واللجان البرلمانية أو ما يعادلها. تشمل المؤسسات الحكومية المؤهلة على مستوى الولاية والمستوى المحلي: حسابات المكتب التنفيذي الرئيسي وحسابات الوكالة الرئيسية التي تشرف على الاستجابة للأزمات والسلامة العامة وإنفاذ القانون والمسائل التنظيمية.
قد يشمل الأفراد الحكوميون المؤهلون:- رؤساء الدول (الرؤساء والملوك ورؤساء الوزراء)
- نواب رؤساء الدول (نواب الرئيس ، نواب رئيس الوزراء)
- أعضاء مجلس الوزراء على المستوى الوطني أو من في حكمهم
- المتحدث الرسمي الرئيسي للسلطة التنفيذية أو ما يعادلها
- الأعضاء الفرديين في جميع غرف الكونجرس فوق الوطني أو الوطني أو البرلمان أو ما يعادله
- قد تشمل المنظمات المتعددة الأطراف المؤهلة الحسابات المؤسسية على مستوى المقر الرئيسي والمستوى الإقليمي والمستوى القطري.
- يشمل الأفراد متعددو الأطراف رئيس ونائب الرئيس أو ما يعادله في المنظمة متعددة الأطراف.
قد يتم تطبيق الحسابات المؤهلة هنا ، ويمكنهم التحقق مما إذا كانت تلائم معايير علامة رمادية ضمن ميزة المنظمات التي تم التحقق منها في Twitter.