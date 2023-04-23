شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنشاء مصنع جديد لتجميع منتجات أبل فى فيتنام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الحكومة الفيتنامية إن شركة Quanta Computer ، وهي مورد لشركة أبل، تخطط لإنشاء مصنع في شمال فيتنام، حيث قالت الحكومة في بيان لها إن الشركة المصنعة لعقود ماك بوك، وقعت اتفاقًا مع سلطات إقليم نام دينه، على بعد 90 كيلومترًا (56 ميلا) جنوب هانوي، لبناء المنشأة في منطقة صناعية هناك.

وقال البيان إن المنشأة، التي ستكون المصنع التاسع لشركة كوانتا على مستوى العالم، ستغطي في البداية مساحة 22.5 هكتارا، دون تحديد قدرتها أو إطار زمني للبناء، وقالت وسائل إعلام محلية يوم السبت إن كوانتا ستستثمر 120 مليون دولار في المصنع.

يذكر أنه في وقت سابق كشفت تقارير أن شركة Foxconn المصنعة لهواتف أيفون ومقرها تايوان ، أكبر مورد لشركة أبل، قد فازت بعقد لشراء AirPods، حيث ستشهد الصفقة قيام شركة Foxconn ، أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات في العالم، بتجميع AirPods لأول مرة منذ طرح Apple AirPods، وفقًا لتقارير رويترز.

ووفقًا للتقرير، تخطط Foxconn لاستثمار 200 مليون دولار في منشأة التصنيع في الهند ، نقلاً عن مصدر مطلع على التطوير، والمصنع، وفقًا للتقرير ، سيخصص لتصنيع AirPods وتجميعها، ويقول أحد المصادر إن المصنع سيقع في تيلانجانا، ولاية جنوبية في الهند. ومع ذلك ، تظل المزيد من التفاصيل سرية في الوقت الحالي. تمتلك Foxconn بالفعل منشأة في ضواحي تشيناي ، تم افتتاحها في عام 2019 ، حيث تقوم بتجميع أجهزة iPhone لشركة Apple.