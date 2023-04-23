شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنشاء مصنع جديد لتجميع منتجات أبل فى فيتنام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وقال البيان إن المنشأة، التي ستكون المصنع التاسع لشركة كوانتا على مستوى العالم، ستغطي في البداية مساحة 22.5 هكتارا، دون تحديد قدرتها أو إطار زمني للبناء، وقالت وسائل إعلام محلية يوم السبت إن كوانتا ستستثمر 120 مليون دولار في المصنع.
ووفقًا للتقرير، تخطط Foxconn لاستثمار 200 مليون دولار في منشأة التصنيع في الهند ، نقلاً عن مصدر مطلع على التطوير، والمصنع، وفقًا للتقرير ، سيخصص لتصنيع AirPods وتجميعها، ويقول أحد المصادر إن المصنع سيقع في تيلانجانا، ولاية جنوبية في الهند. ومع ذلك ، تظل المزيد من التفاصيل سرية في الوقت الحالي. تمتلك Foxconn بالفعل منشأة في ضواحي تشيناي ، تم افتتاحها في عام 2019 ، حيث تقوم بتجميع أجهزة iPhone لشركة Apple.