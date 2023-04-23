تكنولوجيا: هواتف vivo X Fold2 وX Flip القابلة للطي تنطلق بكاميرات Zeiss

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت vivo مؤخراً عن هواتف vivo X Fold2 وvivo X Flip القابلة للطي التي تتضمن سلسلة معالجات Snapdragon 8، وكاميرات Zeiss.

هاتف vivo X Fold2

ينطلق هاتف vivo X Fold2 بشاشة E6 AMOLED داخلية بحجم 8.03 إنش، ودقة عرض 2160 في 1916 بيكسل، وتدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وأبعاد 4:3.55.

وتقدم vivo الهاتف بتصميم القطرة في مفصل الشاشة، والذي يتميز بتصميم أخف وكفاءة أعلى من مفصل الشاشة المستخدم في الإصدرات السابقة من السلسلة.

كما يضم هاتف vivo X Fold2 شاشة خارجية AMOLED بحجم 6.53 إنش، ودقة عرض 2520 في 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وأبعاد 21:9، وتدعم vivo الشاشتين بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة بالموجات فوق الصوتية.

أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة بدقة 16 ميجل بيكسل، كما يتميز X Fold2 بتصميم أنحف من الإصدار السابق بنسبة 1.5مم، ووزن أقل بنسبة 30 جرام.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف X Fold2 بمستشعر رئيسي بدقة IMX866V بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري وعدسات بطبقة طلاء Zeiss T.

أيضاً تتضمن الإعدادات مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بعدسات portrait، مع دعم تكبير رقمي حتى 20 مرة، كما يدعم الإعدادات معالج الصور المطور من الشركة V2.

كما يأتي الهاتف بتحسينات في تقنية HDR في الصور الثابتة وتسجيل الفيديو، مع تشويش أقل، أيضاً يدعم X Fold2 تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية بنمط Zeiss Cinematic.

وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة OriginOS 3 بعدد من التحسينات لدعم الحجم الأكبر في الشاشة، مع شريط مهام، ودعم أفضل لتعدد المهام.

أيضاً يأتي vivo X Fold2 بميزة التحكم في أجهزة الحاسب عن بعد، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4800 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 4800 mAh، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

وينطلق vivo X Fold2 بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة 256 جيجا بايت بسعر 1308 دولار، أو بسعة 512 جيجا بايت بسعر 1453 دولار.

هاتف vivo X Flip

يتميز هاتف vivo X Flip بحجم أكبر في شاشة الغطاء الخارجي، حيث يضم شاشة AMOLED بحجم 3 إنش، والتي تدعم المستخدم في الدردشة، والتنقل في الخرائط، وتطبيقات التواصل الإجتماعي، كما تتعاون vivo مع عدد من مطوري التطبيقات لتعزيز آداء هذه التطبيقات على الشاشة الصغيرة.

وتأتي الشاشة الداخلية LTPO AMOLED بحجم 6.74 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، وجودة عرض FHD+، وترتكز الشاشة أيضاً على مفصل القطرة الجديد.

كما يضم X Flip كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر Sony IMX866V رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ويمكن ضبط زاوية عرض الهاتف لإلتقاط صور سيلفي دون إستخدام اليدين.

ويضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4400 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 44W، ويرتكز الهاتف على واجهة Origin OS3، ونظام تشغيل Android 13، ويتوفر vivo X Flip بسعر يبدأ من 872 دولار.

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