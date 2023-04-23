شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة أيرلندية تحذر من لوائح برامج الدردشة الآلية للذكاء الاصطناعي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ونقلت عن مفوضة حماية البيانات الأيرلندية هيلين ديكسون قولها: "إنه يحتاج إلى تنظيم ويتعلق بمعرفة كيفية تنظيمه بشكل صحيح"، "بالنسبة إلى لجنة حماية البيانات الأيرلندية ، حيث نحاول فهم المزيد حول التكنولوجيا ، ونماذج اللغة الكبيرة ، وحول مصدر بيانات التدريب، لذلك أعتقد أن الوقت قد حان ، ولكن حان الوقت لذلك إجراء هذه المحادثات الآن بدلاً من التسرع في المحظورات التي لن تقف في الواقع ".
إيطاليا تحجب ChatGPT
في وقت سابق من هذا الشهر، استشهدت هيئة مراقبة حماية البيانات الإيطالية بانتهاكات الخصوصية المزعومة وأصدرت حظرًا فوريًا على الوصول إلى ChatGPT. في بيان ، قالت الهيئة الوطنية الإيطالية لحماية البيانات الشخصية إن ChatGPT "عانت من خرق للبيانات في 20 مارس فيما يتعلق بمحادثات المستخدمين ومعلومات الدفع الخاصة بالمشتركين في الخدمة المدفوعة".
نتج عن القرار "التقييد المؤقت لمعالجة بيانات المستخدمين الإيطاليين مقابل OpenAI [منشئ ChatGPT]."
وبينما أصبحت إيطاليا أول دولة غربية تتخذ إجراءات ضد روبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي ، ذكرت التقارير أن ألمانيا تدرس أيضًا فرض حظر على ChatGPT. قال مراقبو الخصوصية الفرنسيون والأيرلنديون أيضًا إنهم اتصلوا أيضًا بمنظم البيانات الإيطالي لمناقشة النتائج التي توصلوا إليها.
وقال المنظم الإيطالي، الضامن لحماية البيانات الشخصية (GPPD) ، مؤخرًا إن OpenAI سيتعين عليها اتخاذ تدابير معينة إذا كانت تريد إلغاء الحظر. تشمل هذه التدابير أن تكون أكثر شفافية وإعلام المستخدمين بكيفية استخدام بياناتهم.