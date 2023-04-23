شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تطلق قمرين صناعيين لمراقبة الأرض وتكنولوجيا الاتصالات اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطلق صاروخ هندي قمرين صناعيين سنغافوريين في وقت مبكر من صباح يوم السبت (22 أبريل)، ومن المقرر أن تنطلق مركبة إطلاق الأقمار الصناعية القطبية (PSLV) من مركز ساتيش داوان الفضائي الهندي، لتحمل قمرًا صناعيًا لمراقبة الأرض وتكنولوجيا اتصالات.

الحمولة الرئيسية لمحطة PSLV التي يبلغ ارتفاعها 145 قدمًا (44 مترًا) يوم السبت هي Teleos-2، وهو قمر صناعي لمراقبة الأرض سيجمع بيانات الصور لحكومة سنغافورة، وفقاً لموقع space.

سوف يدرس Teleos-2 كوكبنا باستخدام الرادار ذي الفتحة الاصطناعية، والذي يمكنه النظر عبر السحب والعمل في الليل وكذلك أثناء النهار، وكتبت ISRO في وصف لمهمة السبت أن القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 1630 رطلاً (740 كيلوغرامًا) سيكون قادرًا على حل الميزات على الأرض بحجم 3.3 قدم (1 متر).

القمر الصناعي الآخر الذي يتم تشغيله على أربع مراحل PSLV هوLumelite-4، وهو جهاز عرض اتصالات بوزن 35 رطلاً (16 كجم) تم تطويره بالاشتراك مع جامعة سنغافورة الوطنية والوكالة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والبحوث.

يهدف Lumelite-4 إلى إظهار نظام جديد لتبادل البيانات، والذي تم تصميمه من أجل "زيادة السلامة البحرية للملاحة الإلكترونية في سنغافورة وإفادة مجتمع الشحن العالمي"، حسبما كتب مسؤولو ISRO.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل المرحلة الرابعة من PSLV لتكون بمثابة منصة بحث مدارية بعد انتهاء المهمة الأولية يوم السبت.

تم دمج سبع حمولات تجريبية غير قابلة للنشر في "الوحدة التجريبية المدارية PSLV" أو POEM من المتوقع أن تعمل هذه الأدوات - من ISRO والمعهد الهندي للفيزياء الفلكية والشركتين الهنديتين Bellatrix و Dhruva Space - لمدة شهر تقريبًا في المدار، وفقًا لـ ISRO.

قال مسؤولو ISRO إن يوم السبت سيكون المرة الثالثة التي يتم فيها نقل POEM محمولة في مهمة PSLV.