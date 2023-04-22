شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكن لمجرمي ولصوص الإنترنت منع مستخدم من الوصول إلى جهاز iPhone مسروق؟ والان مع تفاصيل الخبر
تتيح ميزة مفتاح الاسترداد من Apple لمستخدمي iPhone إعادة تعيين كلمة مرور معرف Apple الخاصة بهم أو استعادة الوصول إلى حساب Apple ID الخاص بهم، وفقاً لموقع gadgets360.
بمجرد وصول المجرمين إلى iPhone المسروق، يمكنهم سرقة الأموال عبر Apple Pay أو تطبيقات مصرفية ومالية أخرى، ويمكنهم أيضًا الوصول إلى البيانات الحساسة على iPhone بما في ذلك الصور والملفات ورسائل البريد الإلكتروني.
طرحت Apple مفاتيح الاسترداد في عام 2020 مع إصدار iOS 15 لتحسين أمان حسابات Apple، ويمكن استخدام مفتاح الاسترداد لإعادة تعيين كلمة المرور أو استعادة الوصول إلى معرف Apple، وبمجرد قيام المستخدم بإنشاء مفتاح استرداد، تقوم Apple تلقائيًا بإيقاف تشغيل استرداد الحساب، وإذا فقد المستخدم الجهاز ومفتاح الاسترداد، فقد يتم حظره من حسابه بشكل دائم، ويمكن الوصول إلى مفتاح الاسترداد عبر الإعدادات أو تفضيلات النظام على جهاز موثوق به تم تسجيل الدخول إليه باستخدام معرف Apple الخاص بك.
ورد أن شركة آبل ردت على المشكلة، قائلة إنها "تحقق دائمًا في إجراءات الحماية الإضافية ضد التهديدات الناشئة مثل هذه"، ونقل التقرير عن متحدث باسم Apple قوله "نحن نتعاطف مع الأشخاص الذين مروا بهذه التجربة ونأخذ جميع الهجمات على مستخدمينا على محمل الجد، مهما كانت نادرة، ونحن نعمل بلا كلل كل يوم لحماية حسابات وبيانات مستخدمينا، ونحقق دائمًا في إجراءات حماية إضافية ضد التهديدات الناشئة مثل هذه ".
يسلط الحادث الأخير الضوء على الحاجة إلى مدى أهمية الحفاظ على أمان جهاز iPhone الخاص بك، في الأماكن العامة، ويُنصح مستخدمو iPhone باستخدام Face ID أو Touch ID، وهي آليات فتح المقاييس الحيوية من Apple، لفتح هواتفهم، أيضًا، ويُنصح المستخدمون باستخدام كلمات مرور معقدة تحتوي على أرقام وحروف لحماية أجهزتهم.