شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توقف بناء "مقرها العملاق الجديد" فى سان خوسيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر لـ "سي إن بي سي" عن أن شركة ألفابت أوقفت بناء منشأتها في غرب وسط المدينة بعد مرحلة تسريح أولية، حيث قد يكون حرم سان خوسيه الذي تم التخطيط له منذ فترة طويلة والذي تبلغ مساحته 80 فدانًا معلقًا، على الأقل في الوقت الحالي.

وبحسب ما ورد، قامت الشركة بتسريح فريق تطوير الحرم الجامعي كجزء من عمليات التسريح على نطاق واسع في يناير، وجمدت البناء دون أي كلمة للمقاولين بشأن موعد استئنافها.

وفي بيان إلى Engadget، قال أحد الممثلين إن الشركة تريد أن تعكس مساحة مكتبها "الاحتياجات المستقبلية" للأعمال التجارية والعاملين المختصين والمجتمع، وأضاف المتحدث أن Google لا تزال تحدد "أفضل السبل للمضي قدمًا" في الحرم الجامعي في سان خوسيه لكنها "ملتزمة" بالتنمية طويلة المدى في سان خوسيه.

وأمضت Google سنوات في التفاوض والتصميم في غرب وسط المدينة ، وحصلت على الموافقة في عام 2021 بعد امتيازات واعدة تشمل 15000 وحدة سكنية عبر وادي السيليكون ، و 200 مليون دولار في دعم المجتمع (مثل مساعدة الشركات النازحة) وتخصيص أكثر من نصف الحرم الجامعي للاستخدامات العامة. كان من المفترض أن يبدأ البناء بشكل جدي في وقت لاحق من هذا العام ويستغرق 10 إلى 30 عامًا. اعترض النقاد على القضاء على الأعمال والمعالم المعروفة أو نقلها ، لكن النعمة الاقتصادية المحتملة للمدينة كانت من النوع الذي وصفه الحاكم جافين نيوسوم بالصفقة باعتبارها تلعب دورًا رئيسيًا في التعافي من جائحة COVID-19.

ومع ذلك، فإن الوباء هو الذي وضع Google في النهاية في وضعها الحالي، لقد وظفت الشركة بقوة في السنوات السابقة (نمت مراتبها بنسبة 20 في المائة منذ عام 2017)، لكنها استغنت عن حوالي 12000 موظف هذا العام حيث قام العملاء المحتملون للإعلانات والخدمات السحابية بتشديد ميزانياتهم. تتبنى Google أيضًا استراتيجية عمل مختلطة تتيح للموظفين البقاء في المنزل لبعض الوقت. ببساطة ، ليست هناك حاجة كبيرة للمكاتب كما كانت من قبل.