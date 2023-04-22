شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توقف بناء "مقرها العملاق الجديد" فى سان خوسيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر لـ "سي إن بي سي" عن أن شركة ألفابت أوقفت بناء منشأتها في غرب وسط المدينة بعد مرحلة تسريح أولية، حيث قد يكون حرم سان خوسيه الذي تم التخطيط له منذ فترة طويلة والذي تبلغ مساحته 80 فدانًا معلقًا، على الأقل في الوقت الحالي.
وفي بيان إلى Engadget، قال أحد الممثلين إن الشركة تريد أن تعكس مساحة مكتبها "الاحتياجات المستقبلية" للأعمال التجارية والعاملين المختصين والمجتمع، وأضاف المتحدث أن Google لا تزال تحدد "أفضل السبل للمضي قدمًا" في الحرم الجامعي في سان خوسيه لكنها "ملتزمة" بالتنمية طويلة المدى في سان خوسيه.
ومع ذلك، فإن الوباء هو الذي وضع Google في النهاية في وضعها الحالي، لقد وظفت الشركة بقوة في السنوات السابقة (نمت مراتبها بنسبة 20 في المائة منذ عام 2017)، لكنها استغنت عن حوالي 12000 موظف هذا العام حيث قام العملاء المحتملون للإعلانات والخدمات السحابية بتشديد ميزانياتهم. تتبنى Google أيضًا استراتيجية عمل مختلطة تتيح للموظفين البقاء في المنزل لبعض الوقت. ببساطة ، ليست هناك حاجة كبيرة للمكاتب كما كانت من قبل.