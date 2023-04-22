شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تفوز بالدعوى المقامة ضدها فى نظام تشغيل الطيار الآلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت شركة Tesla بدعوى قضائية حاولت إلقاء اللوم على برنامج Autopilot لمساعدة السائق التابع للشركة في حادث عام 2019 وفقًا لتقارير رويترز.

وقال التقرير الذى نقله theverge، وجد المحلفون فى القضية أن البرنامج لم يكن مخطئًا في حادث تحطم حيث تحولت السيارة إلى وسيط في أحد شوارع المدينة أثناء تشغيل الطيار الآلي، وأقرت هيئة المحلفين للمدعية جوستين هسو التي رفعت دعوى قضائية ضد تسلا في عام 2020 عدم وجود تعويضات.

ويُعتقد أن المحاكمة هي الأولى فيما يتعلق بالطيار الآلى ويمكن أن تكون قضية مهمة إذا واجهت تسلا دعاوى قضائية مستقبلية بشأن التكنولوجيا.

بينما تشير رويترز إلى أن نتيجة التجربة "ليست ملزمة قانونًا في حالات أخرى" ، فإن تسلا تخضع لتدقيق شديد بسبب الطيار الآلي وميزات مساعدة السائق ذاتية القيادة الكاملة ، والتي لا تجعل سياراتها مستقلة تمامًا ولا تزال تتطلب أن تشارك السائق.

وفى العام الماضى على سبيل المثال تبين أن مزاعم الشركة ذات القيادة الذاتية تخضع لتحقيق جنائى من قبل وزارة العدل الأمريكية، و فى عام 2021 أطلقت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) تحقيقًا بشأن الطيار الآلى بعد العديد من حوادث الاصطدام مع مركبات الطوارئ المتوقفة.

واتهمت إدارة السيارات في كاليفورنيا شركة Tesla بتقديم ادعاءات كاذبة حول قدراتها في القيادة الذاتية وقدرات القيادة الذاتية الكاملة (FSD) باهظة الثمن مؤخرًا .

على الرغم من التدقيق ، واصلت Tesla المضى قدمًا فى تطوير تقنيات مساعدة السائق مما جعل FSD beta متاحًا لأى شخص فى الولايات المتحدة قام بشراء الميزة في نوفمبر ، وأصدرت Tesla استدعاءًا لما يقرب من 363000 مركبة مع FSD بعد أن اعتبرت NHTSA التكنولوجيا "خطر تحطم" ، وتخطط الشركة لشحن تحديث برنامج عبر الهواء لمعالجة قضايا محددة.