شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسك يدفع اشتراك Twitter Blue لبعض مشاهيره المفضلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت قرارات إيلون ماسك بسحب العلامة الزرقاء من حسابات Twitter التي لم تشترك في خدمة Twitter Blue حيز التنفيذ هذا الأسبوع حسبما نقلت CNBC.

ووسط رفض العديد من الشخصيات الشهيرة الدفع مقابل الحصول على العلامة الزرقاء، فإن ماسك قرر الدفع لبعض مشاهيره المفضلين حتى يواصلوا الاحتفاظ بعلامة التوثيق.

وكشف ماسك عن أسماء ثلاثة أشخاص ممن قرر الدفع لهم، وهم الروائي ستيفن كينج، ولاعب كرة السلة ليبرون جيمس، وكذلك الممثل ويليام شاتنر.

فيما كتب كينج على حسابه على Twitter: يشير حسابي على Twitter إلى اشتراكي في Twitter Blue لكني لم أفعل. ويذكر أيضاً إني قدمت رقم هاتفي للتوثيق وهذا لم يحدث أيضاً.

وردّ ماسك على كينج قائلاً: على الرحب والسعة.

ومن بين المشاهير الذين فقدوا العلامة الزرقاء من حساباتهم المطربة بيونسيه، ‏واللاعبة الأولمبية الأميركية لولو جونز، والممثل جيسون سوديكيس، والملياردير بيل جيتس.‏

ونقل موقع The Verge أن موظف في Twitter أرسل ليبرون جيمس -الذي أعلن من قبل أنه لن يدفع مقابل Twitter Blue- ليخطره بأنه تم تمديد اشتراك مجاني في تلك الخدمة نيابة عن إيلون ماسك.

ويدعم الاشتراك في تلك الخدمة كتابة تغريدات يصل عدد أحرفها إلى 10 آلاف، كما يدعم مميزات أخرى من بينها الوصول لعدد أكبر من الحسابات ونشر فيديوهات أطول.