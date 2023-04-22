شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يطرح ميزة حفظ الرسائل المختفية إذا وافق المرسل والان مع تفاصيل الخبر
ويصف واتس آب التعديل بأنه "قوة المرسل العظمى" ، وبافتراض أن كل شيء يعمل كما هو مُصمم ، فإنه لا يزال يُبقي المرسل متحكمًا فيما يحدث للرسالة في النهاية، وهذا لأنه يتم إرسال إشعار إلى المرسل عندما يحاول المستلم حفظ رسالة ، ويمكن للمرسل بعد ذلك اختيار ما إذا كانت ستختفي أو سيتم حفظها.
ووفقًا لمدونة الشركة ، فإن هذا يمنح المرسلين القدرة على "نقض" محاولة المستلم لحفظ رسالة، وإذا قررت أن رسالتك لا يمكن للآخرين الاحتفاظ بها ، فإن قرارك نهائي ولا يمكن لأي شخص آخر الاحتفاظ به ، وسيتم حذف الرسالة عند انتهاء صلاحية المؤقت."
وإذا قررت حفظ رسالة تلقيتها وكان المرسل موافقًا على ذلك ، فسيكون هناك رمز إشارة مرجعية عليها ، وستتمكن من رؤيتها في مجلد الرسائل المحفوظة.
وسيتم طرح الميزة عالميًا في الأسابيع القليلة المقبلة.