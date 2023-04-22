شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يطرح ميزة حفظ الرسائل المختفية إذا وافق المرسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، عن تعديل جديد لميزة الحذف بعد القراءة الخاصة بالخدمة ، والتي تتيح للمستلم الضغط لفترة طويلة على رسالة واختيار الاحتفاظ بها، وهناك شيء يجب مراعاته آلان قبل إرسال نص محفوف بالمخاطر عبر واتس آب حيث أن اختفائه نهائيا أصبح صعب، وفقا لتقرير theverge.

ويصف واتس آب التعديل بأنه "قوة المرسل العظمى" ، وبافتراض أن كل شيء يعمل كما هو مُصمم ، فإنه لا يزال يُبقي المرسل متحكمًا فيما يحدث للرسالة في النهاية، وهذا لأنه يتم إرسال إشعار إلى المرسل عندما يحاول المستلم حفظ رسالة ، ويمكن للمرسل بعد ذلك اختيار ما إذا كانت ستختفي أو سيتم حفظها.

ووفقًا لمدونة الشركة ، فإن هذا يمنح المرسلين القدرة على "نقض" محاولة المستلم لحفظ رسالة، وإذا قررت أن رسالتك لا يمكن للآخرين الاحتفاظ بها ، فإن قرارك نهائي ولا يمكن لأي شخص آخر الاحتفاظ به ، وسيتم حذف الرسالة عند انتهاء صلاحية المؤقت."

وإذا قررت حفظ رسالة تلقيتها وكان المرسل موافقًا على ذلك ، فسيكون هناك رمز إشارة مرجعية عليها ، وستتمكن من رؤيتها في مجلد الرسائل المحفوظة.

وسيتم طرح الميزة عالميًا في الأسابيع القليلة المقبلة.