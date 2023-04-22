شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تبدأ تطوير جهاز Surface Go 4 بمعالج ARM.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة مايكروسوفت تطوير جيل جديد من أجهزة Surface، حيث أوضحت أحدث التسريبات أن Surface Go 4 يأتي بمعالج ARM للمرة الأولى، حيث ستقدم مايكروسوفت الجيل الجديد من أجهزة Surface لاحقًا هذا العام، وقد بدأت التسريبات في الكشف عن بعض التفاصيل حول الإصدارات المرتقبة.

و كشفت أحدث التسريبات عن الملامح الأولى لمواصفات جهاز Surface Go 4 القادم، الذي سجل في التسريبات برمز Tanta، والذي يأتي بمعالج يرتكز على تصميم ARM، كما أوضحت التسريبات أن الإصدار منخفض التكلفة من أجهزة Surface يضم معالج Snapdragon 7c والذي يأتي بنفس آداء المعالج السابق إلا أنه يدعم الجهاز بعمر أطول للبطارية.

وأشارت التسريبات إلى أن Surface Go 4 قد يأتي بميزة الإتصال بشبكات 5G، كما يأتي ببعض التغييرات المحدودة في التصميم، إلا أن هذا الإصدار يأتي بنفس الحجم المميز للإصدارات السابقة من السلسلة، كما تشير التوقعات إلى أن مايكروسوفت تقدم نموذج بمعالجات Intel.

وستشمل الإصدارات القادمة من أجهزة Surface إصدار جديد من سلسلة Surface Pro يأتي بحجمين للشاشة، حيث يتميز الإصدار الأول من Surface Pro بحجم 13 بوصة، بينما يأتي الإصدار الثاني بحجم 11 بوصة ويسجل النموذج الأول برمز “Luxor” ويأتي بنفس حجم جهاز Surface Go.

من جانب آخر يأتي Surface Pro المميز بحجم 11 إنش بآداء أقوى ومعدل تحديث 120Hz، مع مستوى تسعير أعلى.