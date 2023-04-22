شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا تجد على Snapchat Plus؟ وما هى الإضافات المتاحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق Snapchat Plus العام الماضي بست ميزات حصرية، بما في ذلك "مؤشر إعادة المشاهدة"، الذي يوضح عدد الأشخاص الذين يعيدون مشاهدة القصص، بما فيها الصور ومقاطع الفيديو التي يتم نشرها على موجز المستخدم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تمنح ميزة "Best Friends Forever" أيضا مستخدمي Snapchat Plus القدرة على تثبيت صديق واحد على أنه "BFF" الأول.

وتشمل الميزات الأخرى التي تمت إضافتها منذ ذلك الحين طرق جديدة مثل "Story Boost" للحصول على المزيد من المشاهدات للقصص من الأصدقاء، و "Story Timer" ، التي تتيح للمشتركين اختيار مدة بقاء قصصهم.

وقالت Snap Inc إنه ليس لديها خطط لاستبدال خيارها الأساسي القائم على الإعلانات، لكنها قالت إن نموذج الاشتراك نموذج مثير للاهتمام يجب متابعته.

ميزات Snapchat Plus

- مؤشر إعادة المشاهدة: يوضح عدد الأشخاص الذين يعيدون مشاهدة القصص.

- أيقونات التطبيقات المخصصة: تتيح للمستخدمين تخصيص رمز تطبيق Snapchat على الشاشة الرئيسية الخاصة بهم

- Snapchat Plus Badge: تسمية نجمية خاصة لإظهار مستخدمي Snapchat المشتركين، ويمكن تشغيله وإيقاف تشغيله وإيقاف تشغيله افتراضيًا

- Best Friends Forever: تمنحك القدرة على تثبيت صديق واحد كأفضل صديق لك، وطريقة جديدة للاحتفال بالصداقة على Snapchat.

- شارة خاصة على لقطة من بروفايل الصداقة

- الردود على القصة ذات الأولوية: تتمتع الردود على "قصص المجتمع" بفرصة أفضل في الظهور والاستجابة لها

- الرموز التعبيرية لعرض المنشور: سيتم عرض الرموز التعبيرية المختارة للأصدقاء بجوار اسمك بعد مشاهدة Snap أرسلته لهم

- خلفيات Bitmoji: خلفيات حصرية لـ Bitmoji الخاص بك.

- مؤقت القصة: اختر المدة التي تستغرقها قصصك: ساعة واحدة أو 6 ساعات أو 12 ساعة أو يومين أو 3 أيام أو أسبوع واحد.

- التقاط اللون: قم بتغيير لون الحد الذي يظهر عند تسجيل Snap من اللون الأصفر الافتراضي.

- أصوات إخطار العملاء: قم بتعيين صوت إشعار مخصص لتشغيله لأصدقاء معينين (أو مجموعات) عندما تحصل على Snap أو دردشة أو كتابة إشعار منهم

- تغيير Friend Snapscore: تعرف على مدى تغير Snapscore الخاص بأحد الأصدقاء (مقياس للنشاط على Snapchat) منذ آخر مرة قمت فيها بالتحقق منه

- خلفيات الدردشة: قم بتخصيص خلفية لدردشات والمحادثات الجماعية ليراها الجميع في الدردشة.

- أزرار الالتقاط المخصصة: تغيير كيفية ظهور زر الالتقاط.

- إهداء Snapchat Plus: إهداء 12 شهرًا من Snapchat Plus للأصدقاء غير المشتركين.

- Story Boost: عزز قصة Snapchat الخاصة بك لمدة 24 ساعة واحصل على المزيد من المشاهدات من الأصدقاء.

- My AI: روبوت دردشة AI مخصص مدعوم من ChatGPT.